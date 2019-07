Walmart arremete contra el presidente del sindicato: "Él decidió ni siquiera aceptar una llamada nuestra"

Retail

Walmart lanzó una dura acusación en contra del presidente del sindicato de Walmart, Juan Moreno, por tomar la decisión, de forma unilateral, de rechazar la propuesta que la supermercadista hizo a los trabajadores para evitar la huelga que comenzó hoy.

En entrevista con radio Infinita la VP de Recursos humanos de Walmart Chile, Mónica Tobar, indicó que "la propuesta fue rechazada no por el directorio del SIL, no por nuestros trabajadores, sino particularmente por Juan Moreno. Él fue quien unilateralmente tomó la decisión de rechazar la propuesta, de no dar la oportunidad para cerrar una negociación".

Además, desde la empresa norteamericana acusan que hasta la medianoche del día de ayer intentaron negociar con Moreno, pero "él decidió ni siquiera aceptar una llamada mía", dijo Tobar.

La ejecutiva de la empresa sostuvo además que actualmente unos 300 locales siguen funcionando y que el servicio de Cornershop no se ha visto afectado, ya que ellos se abastecen de los locales Lider y Lider Express, siendo que los locales cerrados, en su gran mayoría, son Súper Bodega a Cuenta.

"Hay únicamente seis locales Líder en todo el país que están cerrados, que es de donde Cornershop se abastece, así que Cornershop hoy está operando prácticamente en sentido normal", dijo.