Walmart lanza servicio de delivery para clientes premium

Retail

Los suscritos tendrán envíos sin costo, compras más rápidas en la app y descuentos en combustible.

Tal y como había anunciado, Walmart lanzó ayer un nuevo servicio de delivery exclusivo para sus clientes, que ya está disponible en Estados Unidos y permanecerá, por 15 días, sin costo para sus clientes.

Quienes se suscriban a Walmart+ podrán probar la gama completa de beneficios, que incluyen entregas gratuitas ilimitadas desde las tiendas y acceso a herramientas que agilizan las compras, además de descuentos en combustible.

“Diseñamos Walmart + para que sea el mejor ‘truco de vida’ para los clientes, reuniendo los beneficios que nos dijeron que serían de gran ayuda para ellos hoy y en el futuro. Su utilidad solo crecerá a partir de este momento”, dijo Janey Whiteside, directora de clientes de la compañía estadounidense, que opera en Chile a través de la marca Lider.

La idea del mayor minorista tradicional del mundo es aprovechar el impulso que la pandemia ha dado a la venta online, mientras se intensifica la competencia con su principal rival en la industria del e-commerce, Amazon Prime.

Desde el 1 de octubre, la membresía costará US$ 98 al año o US$ 12,95 al mes. Amazon, en tanto, cobra US$ 99 y US$ 12,99, respectivamente.

Todos los clientes de Walmart que ya pagan por la opción de Envíos Ilimitados -que les permite evitar el cobro por compras individuales- pasarán a ser miembros de la nueva plataforma, en la que estarán disponibles más de 160 mil artículos para entrega el mismo día.