Western Union tras alianza con Amazon: “Chile es un país al que le damos bastante importancia”

Retail

El país es uno de las 10 naciones que el gigante del retail norteamericano tendrá pago en efectivo.

Un encuentro casual entre los CEO de Amazon y Western Union (WU) en un foro económico fue clave para dar pie a la alianza que se gestó hacia fines del año pasado entre estas dos gigantes del e-commerce.

Tal como adelantó Diario Financiero a comienzos de enero, finalmente se anunció de manera oficial la llegada de PayCode al país, plataforma que permitirá pagar productos de Amazon con efectivo a través de las sucursales de Western Union.

De los diez países donde partirá este método de pago, tres se encuentran en Latinoamérica: Colombia, Perú y Chile. El resto está principalmente en Asia (Hong Kong, Indonesia, Malasia, Filipinas, Taiwán y Tailandia), a excepción de Kenia, que se ubica en África.

Consultado por la elección de los países –pues la compañía liderada por Jeff Bezos tiene presencia en 100 naciones del globo, mientras que WU ofrece servicio de envío de dinero a 200 naciones-, el vicepresidente y bank officer de Western Union, Ricardo Amaral, señaló que la decisión se tomó en conjunto.

“Amazon nos hizo la solicitud de esos 10 países y nosotros atendimos por los potenciales de negocios que hay”, dijo.

En el caso de Chile, especificó que “es un país al que nosotros le damos bastante importancia. No solo como un país que atrajo a muchos inmigrantes y que ha sido muy beneficioso para nuestro negocio en los últimos años, sino como uno que viene con muy buenas perspectivas económicas”.

La compañía opera hace más de 15 años en el país, a través de Chilexpress y más recientemente CIS Latam. En el caso del primero, más de 450 centros cuentan con el servicio de Western Union, y con ello cubre las 16 regiones.

Este modelo no lo aplica en todo el mundo, ya que en varios funcionan con centros propios.

Mercado con potencial

Si bien Western Union no tiene valorizado cuánto podría crecer gracias a esta nueva línea de negocios, Amaral señala que existen estudios que avalan el que hayan apostado por PayCode.

“¿Te imaginas que a 2022 el 20% de todo lo que es comercio mundial sea cross border? Es decir, que una persona que está en un país, compre las cosas en otro. Eso se traduce en ventas por US$ 630 mil millones más o menos, y es hacia ahí donde estamos apuntando, que los clientes puedan tener todas las opciones para hacer sus compras”, enfatiza el ejecutivo.

Sumado a lo anterior, un 72% del comercio en América Latina se mueve en efectivo y aproximadamente el 70% de las transacciones digitales de Western Union a nivel global se originan en dispositivos móviles.

La ampliación de método de pagos es clave pues permitirá ampliar el público objetivo y captar más clientes.

Al target ahora se suman personas que antes no participaban pues o no estaban bancarizados o, pese a estarlo, no confían en el uso de tarjetas de crédito.

¿Cómo funciona la plataforma? La idea es que el cliente compre en Amazon, seleccione el pago con PayCode, Se le entregará un código, con el que luego debe dirigirse a una oficina de WU -que opera de la mano de Chilexpress y CIS Latam en todas las regiones del país- para efectuar el pago en efectivo, tras lo cual queda a la espera a recibir el producto al domicilio indicado, completando así la operación.

Eso sí, el servicio tiene sus detalles: todo este proceso se debe efectuar hasta 48 horas después de realizar la compra y se podrá ejecutar solo en algunos productos.