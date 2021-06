16 empresas y organismos forman asociación gremial para impulsar polo de innovación en salud

Salud

Firmas como laboratorios, farmacias digitales, proveedores de insumos médicos, soluciones TI y telemedicina, junto a fundaciones, centros de I+D y fondos de capital de riesgo, lanzaron Pro Salud Chile A.G.

Un conjunto de 16 empresas, organismos y emprendimientos nacionales e internacionales, proveedoras de bienes, servicios y tecnologías, junto a entidades del ecosistema de innovación, dieron forma a Pro Salud Chile, una nueva asociación gremial multisectorial cuyo objetivo es impulsar un polo de innovación en áreas asociadas a la medicina en el país.

Presidida por Richard Nevares –gerente general del laboratorio Grünenthal para el Cono Sur- en la entidad participan firmas del sector de medicamentos (laboratorios, farmacias digitales); insumos, dispositivos y equipos médicos y de diagnóstico; logística de productos o servicios; soluciones TI, salud digital y telemedicina avanzada; centros de I+D, aceleradoras y fondos de capital de riesgo asociados a este sector.

"En Chile existe el talento, la innovación y propuestas eficaces que pueden ser replicadas a nivel país para responder a una salud moderna, que pone los avances de la ciencia, la tecnología y la medicina al alcance de todos los pacientes, eliminando barreras de acceso a una salud de calidad. Nuestra propuesta es concordar a nivel país y con todos los actores relevantes, una hoja de ruta o estrategia en este ámbito, que permita coordinar mejor los esfuerzos y, en forma colaborativa, Estado y privados, industria de la salud, universidades, ciencia, pacientes y sociedad civil, ser parte de las soluciones que los chilenos demandan", señaló Nevares.

En su partida, Pro Salud Chile A.G. – cuyo vicepresidente ejecutivo es Jean-Jacques Duhart- está constituida por AxelerateMD, Cells for Cells, ECR Salud, Fundación Ciencia y Vida, Fracción, GeneproDX, Grünenthal, In House, InterSystems, Kura Biotech, Megalabs, Rayén Salud, TeleDx, The Copper Company, Vitaltec y Yapp.

En relación a las prioridades de la asociación, Duhart, explicó que el foco estará puesto en "desarrollar nuevos modelos colaborativos, más preventivos y eficaces, para la atención integral de pacientes adultos mayores crónicos, en base a telesalud y atención domiciliaria. Junto a ello, acelerar la transformación digital en el sector salud, donde la pandemia puso de manifiesto lo atrasado que estábamos, y así alinearnos con las mejores prácticas y experiencia internacional".

Para llevar a la realidad estos objetivos, el directivo enfatizó que "se debe facilitar la innovación y el emprendimiento en salud, reduciendo las barreras y poniendo a disposición del emprendedor los recursos críticos necesarios, como la experiencia en el mercado, redes de contactos, financiamiento especializado, sistemas de prueba y compra de prototipos". Todo esto, dentro de una visión general que apunta a que Chile pueda "transformarse en algunos años más en un reconocido actor global de primer nivel en materia de innovación en salud como lo son Israel, Dinamarca, Corea del Sur o Singapur, contribuyendo con ello a tener sistemas de salud de excelencia".

Entre las metas concretas de la entidad están mejorar los indicadores y resultados en salud y bienestar de la población; facilitar a los pacientes el acceso a soluciones de salud de calidad; reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sistema de salud frente a las crisis sanitarias a partir de las lecciones del Covid-19; y avanzar en la diversificación productiva e internacionalización de la economía chilena y a una mayor capacidad de innovación local en el área de Salud.