CLC insiste en juicio contra el Fisco pese a luz verde de Contraloría a pagos de Fonasa

Salud

Clínica Las Condes (CLC) fijó ayer su posición tras la aprobación de la Contraloría al pago por parte de Fonasa a las atenciones a pacientes Covid-19 en esa institución de salud no obstante entre ambas partes aún no existe un acuerdo firmado en el marco de los convenios entre el sector privado y el Fisco con motivo de la pandemia. Al respecto, CLC indicó que no obstante se llegue a concretar en el futuro esa entrega de recursos pendientes "continuará con el juicio iniciado en contra del Fisco de Chile por los conceptos y montos expuestos en la demanda" en referencia a la acción judicial que interpuso a mediados de julio ante el Primer Juzgado Civil de Santiago por un total de $ 37 mil millones. De esa suma, $ 30.580 millones corresponden al no pago por parte de Fonasa de prestaciones a pacientes en CLC al 31 de mayo, cifra que corresponde a la valorización de la clínica que preside Alejandro Gil a este ítem y que se opone al monto máximo que autorizó a pagar el Minsal a las instituciones privadas. Asimismo, este monto incrementó sustancialmente la partida de cuentas por cobrar de CLC en sus resultados a junio, ante lo cual no consideró necesario realizar provisiones por su confianza en el buen resultado de la demanda contra el Fisco.