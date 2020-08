Clínica del Maule será rematada a fines de octubre tras quebrar el año pasado

Salud

Oferta parte en los $ 9.500 millones e incluye la clínica, un centro diagnóstico, 10 oficinas, permisos sanitarios y una casa colindante.

Los últimos dos años fueron cuesta abajo para Clínica del Maule. Tras no resultar la reorganización financiera a la que se acogieron en julio de 2018 -deudas en ese entonces alcanzaban los $ 7.000 millones- y quebrar el año pasado, este lunes se dio a conocer el remate del recinto privado.

Según se describe en la publicación de Tattersall la oferta parte en $ 9.500 millones e incluye la clínica, un centro diagnóstico, 10 oficinas, permisos sanitarios y una casa colindante. La presentación de ofertas económicas se hará el próximo 29 de octubre.

En mayo de 2019 el Primer Juzgado Civil de Talca declaró oficialmente la quiebra de la clínica, luego de iniciar el proceso de liquidación forzosa, tras 35 años de funcionamiento en Talca, capital regional del Maule.

En aquella ocasión se dio a conocer que los pasivos del centro asistencial privado con trabajadores y acreedores -algunos de los principales eran Banco Bci, Santander y Clinical Market- superaban los $ 9.000 millones.

Según explicó la compañía cuando solicitó una reestructuración de sus deudas, lo que inició sus problemas financieros fue una baja en la actividad entre 2013 y 2014 producto del término de todos los convenios generados con instituciones gubernamentales a raíz del 27F, donde la sociedad señaló que contrató una gran cantidad de personal para atender la demanda que había surgido en el período.

Sin embargo, esta dotación de personal no fue ajustada a al real actividad de la clínica en el año 2014 y 2015, lo que comenzó a generar importantes pérdidas así como también déficit de caja. Pero eso no fue todo, ya que, la situación más compleja vino en 2017 y 2018 años en que impactó el no tener médicos derivadores de prestaciones a la misma institución.

Con el avance de la pandemia en el país se barajó la posibilidad de que el recinto fuera arrendado por el gobierno para aumentar la capacidad hospitalaria en el combate del Covid-19. Sin embargo, a fines de junio el Servicio de Salud Maule (SSM) descartó la habilitación de Clínica del Maule para atender pacientes covid.