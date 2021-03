Clínicas alertan por alza de casos Covid: “Estamos llegando al límite de lo que podemos dar, no vemos holgura”

Salud

El nuevo vicepresidente ejecutivo del gremio advierte sobre el imperativo de abordar la progresiva acumulación de atenciones a las otras patologías, para lo cual están trabajando en una propuesta.

En momentos en que la segunda ola de la pandemia está poniendo nuevamente presión máxima sobre el sistema de salud del país, las clínicas están trabajando a toda máquina para cumplir la nueva meta de ampliación de las camas críticas este 22 de marzo y asumiendo las nuevas directrices para el manejo las atenciones no Covid-19 en la red privada que el Minsal dictó este martes.

En este escenario, el gremio que agrupa a este sector puso en marcha un reordenamiento interno cuyo eje fue la creación de una nueva Vicepresidencia Ejecutiva, que fue asumida por Javier Fuenzalida el pasado 1 de marzo. A partir de una estrecha relación con el directorio de Clínicas de Chile –que integran doce miembros- dentro de su misión destaca el papel de vocero que represente los objetivos en común de los 41 asociados en un contexto tan complejo como el de la actual pandemia. "Entendiendo que los pacientes que se atienden en nuestra red tienen factores comunes, el sello que quiero imprimir es cómo nos ponemos al servicio de la salud de Chile entendiendo el rol preponderante que tiene el mundo privado", indica Fuenzalida en su primera entrevista en esta función, que asume luego de su trayectoria en cargos como gerente de Personas en RedSalud CChC –que desempeñó en los últimos dos años-, gerente corporativo de Recursos Humanos de ENAP y superintendente de Seguridad Social entre 2005 y 2008.

Ahora Fuenzalida ha estado en la primera línea de las reuniones permanentes entre los prestadores privados y las autoridades, especialmente con el dr. Luis Castillo, coordinador de Camas Críticas del Minsal a cargo de la gestión centralizada de la capacidad hospitalaria del país. "Él y su equipo han ordenado la conversación y nos ayuda mucho a poder mantener una discusión mucho más fluida. Ahora, siempre hay roces, son cosas naturales, pero hemos manifestado nuestra opinión y ha sido escuchada y valorada".

No obstante, en el fragor de las acciones de la autoridad el gremio fue sorprendido este martes con el decreto que suspendió las cirugías electivas en 11 regiones del país, manteniendo sólo las intervenciones impostergables así como los pacientes oncológicos, pediátricos y que cumplan las garantías GES. "Nos hubiese gustado enterarnos de primera fuente -más allá de que lo hemos conversado en las reuniones permanentes- para haber salido a actuar en conjunto; quizás todavía hay asuntos de forma que hay que cultivar y seguir puliendo", enfatiza.



-¿Se han resentido las confianzas con la autoridad?

- Las confianzas se van construyendo en el largo plazo, y hay condiciones que siempre deben mejorarse. Ahora, más allá de las formas, hay una discusión de largo plazo que sí se ha dado en un dialogo profundo con la autoridad y yo he tomado la posta que ya existía de una relación de trabajo bien fructífera. Quiero ver el vaso medio lleno y en este aprendizaje mutuo que hemos tenido ha redundado en una respuesta bien potente hacia el objetivo principal que son los pacientes, que hoy están siendo atendidos.

-Ya es claro que la demanda por atenciones por Covid-19 llegó a un nuevo máximo en las redes públicas y privadas. ¿Cuál es su diagnóstico de la evolución de la pandemia?

-La situación hoy es bien apremiante, solo empeora esa es la verdad y el número de contagiados alumbra un mal pronóstico.

-¿Cómo ve la capacidad actual de la red privada para cumplir la nueva ampliación de camas críticas que debe cumplir este lunes

- Hay una exigencia bien alta y, de hecho, estamos llegando a un número similar, y en algunos casos un poco superior al peak del Covid del año pasado, donde la red privada reconvirtió una cantidad de camas muy importante que volvimos a levantar. Ahora, independientemente de esta meta que vamos a cumplir y del gran esfuerzo para responder a esta urgencia, estamos llegando al límite de lo que podemos dar, no vemos una holgura muy mayor a la que ya tenemos.

-¿Por qué el cuadro podría ser peor que en la primera ola?

-Hoy la gran diferencia es que tenemos menos dotación - con disminuciones de un 20% en algunas clínicas y de hasta 25% en ciertas áreas-, y porque la gente está mucho más cansada. Así y todo hemos respondido y estamos logrando la meta que nos impone la autoridad, que entendemos correcta porque la urgencia es máxima.

-¿Cuál es el escenario ante un eventual agravamiento de la pandemia en las próximas semanas?

- Sin ser exagerado, estamos llegando a un nivel extremo. La discusión se presenta hoy con números de una cifra y si podemos crecer en una o dos unidades, y la verdad es que tanto en el mundo privado como en el público, sin distinción, estamos llegando a niveles muy máximos.

Rol del sector privado



-En los último meses del año pasado, las clínicas reportaron un fuerte impacto económico por la postergación de las prestaciones no Covid. ¿Cuál fue el balance al cierre de 2020?

-Fue un año difícil. Si bien todavía estamos por cerrar el informe de final de año, en general todas las prestaciones bajaron enormemente: en cifras de nuestros asociados –que representamos el 70% de las clínicas privadas- en 2020 hubo 3,5 millones de consultas médicas, 66 mil operaciones y 2,5 millones de exámenes menos que el año pasado. La gente tiende a pensar que las clínicas tuvieron un gran resultado porque están llenas a propósito del Covid, pero no ha sido así. Si bien varían caso a caso, en términos generales ha habido malos resultados y ninguna clínica tuvo el desempeño de 2019 en 2020, pese a lo cual no han dejado de responder a las necesidades de salud pública. Es una pérdida que ya está hecha y cuando esperamos recuperar la actividad eso no significa recuperar las pérdidas de 2020.

-¿Qué temas son claves para retomar el equilibrio financiero?

-Por ejemplo, hemos insistido en el tema de los cobros que si lleguen a tiempo, y ahí la autoridad ha abierto un canal de escucha para poder ir resolviendo esto de mejor forma.

-A medida que el Covid vaya quedando atrás, ¿cuál será el gran desafío para las clínicas una vez que vayan recuperando su actividad normal?

- Detrás de la urgencia actual, nos aflige el problema enorme de las otras prestaciones que son indispensables de hacer más adelante, porque de lo contrario se llegará a una pandemia 2.0 si no se hace frente a todo lo que se ha pospuesto como consecuencia del Covid y que si no se enfrenta a tiempo puede aumentar a niveles peligrosos.

-Tras la experiencia en el esfuerzo contra la pandemia, ¿cuál es el rol que las clínicas buscan jugar luego en la resolución de las otras atenciones de salud a nivel general?

- Como primera conclusión, cuando un 40% de las personas hospitalizadas por Covid-19 ha pasado por nuestras clínicas se ha demostrado que somos un actor relevante en la atención de la salud pública, y estamos trabajando muy activamente en relevar ese rol. La pandemia evidenció el peso específico que tiene la salud privada, representada en las clínicas, para la salud pública. Tenemos una capacidad importante y queremos ponerla a disposición.

-¿Están trabajando en una propuesta para ese escenario?

- Estamos trabajando muy activamente en poder hacer una propuesta. No la tenemos resuelta aún, pero hay conversaciones en curso en ese contexto y tenemos que ponernos de acuerdo y nosotros estamos en la disposición de dar esa discusión y plantear nuestros puntos.

-Ya que un rol más activo de las clínicas en la atención de pacientes de la salud pública pasa por la forma en que esas prestaciones son pagadas por el Estado ¿tienen una posición en temas concretos?

- Tenemos observaciones respecto de cómo las personas puedan elegir su prestador. Cuando se impone una variable –como ocurre cuando se tiene un precio cerrado-, no todos tienen la misma posibilidad de acercarse a esa condición porque no todas las clínicas son iguales en el sentido de que, si bien dan una salud de calidad, hay factores diferenciales respecto de los niveles de expertise y de complejidad, y eso hay que hacerlo evidente.

-