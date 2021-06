Colapso de puertos chinos agrava el complejo escenario para la industria de insumos y dispositivos médicos

Salud

Los proveedores locales de los sistemas de salud público y privado enfrentan nuevos aplazamientos en los tiempos de importación que ya se han duplicado en últimos meses, sumándose al alza de los fletes en más 300% en un año.

Los fuertes cuellos de botella en los puertos de las provincias chinas de Shenzhen y Guangzhou aumentaron los ya altos niveles de congestión que ha venido sufriendo el comercio mundial por la menor disponibilidad de naves y contenedores. Un cuadro que en el caso de Chile se ha visto agravado por la falta de capacidad en centros gravitantes para el circuito naviero como la costa oeste de EEUU o el Callao en Perú, ya sea por las cuarentenas, falta de transportistas y baja productividad, factores que también han afectado la operación de los terminales locales, cuyos tiempos promedio de entrega de carga aumentó a 3 a 7 días.

Y este escenario está teniendo un creciente impacto para el abastecimiento de un sector clave en el combate a la pandemia y la salud en general: los dispositivos e insumos médicos, que anualmente representan ventas en torno a US$ 700 millones en una estimación conservadora de la industria para 2020, año en el cual la red pública realizó compras por $ 350 mil millones (unos US$ 460 millones).

El primer efecto de los problemas de transporte mundial ha sido el aumento en los plazos de recepción de estos productos, que se han duplicado respecto de lo habitual en condiciones normales de provisión y que han sufrido mayores aplazamientos en los casos en los que se suman dificultades en materia de stock, señalan en la industria.

"Durante este año, la situación se ha agravado más, y probablemente ha sido más compleja en los últimos cuatro meses. En muchos casos, estamos recibiendo embarques de contratos que se realizaron hace cinco meses", indica Alfredo Finger, gerente general de Mediplex, ya que la creciente dificultad para reservar espacios en los sistemas de transporte aéreos y marítimos, así como para lograr el cumplimiento de programas de trasbordos que cada vez toman más tiempo.

Y a este factor se suma la constante alza de los fletes navieros, que los proveedores de insumos han visto triplicarse en el último año y sin que esa tendencia muestre signos de detenerse afectando, en primer lugar, a la importación de elementos de productos de uso masivo en las redes de salud como jeringas y guantes –cuyo principal canal de importación es la vía marítima- pero también de algunas líneas de equipos de alto valor resistentes a la manipulación en los puertos, como es el caso de autoclaves y mesas quirúrgicas.

"Mientras una orden para un contenedor de 40 pies en Taiwán se ubicaba en niveles de US$ 1.900 en mayo de 2020, en abril pasado su valor alcanzaba a US$ 7.025. Y actualmente ya llega a US$ 8.000 lo mismo que antes costaba US$ 2.000", subraya Finger, quien ahora en el marco de la actual crisis de los puertos chinos indica que "en la práctica, hemos visto que suben los costos y se demoran los despachos", más considerando el peso general de Asia como uno de los principales mercados proveedores de dispositivos médicos para nuestro país.

Como resultado del trastorno general de la logística a nivel internacional, fuentes de la industria acusan que el valor de los fletes marítimos desde Europa ha aumentado en 250% en los últimos ocho meses, mientras que los que vienen desde Asia tocaron techos históricos superando los US$ 7.000 por contenedor. "Incluso, si se desagrega por semanas, este año se han alcanzado valores que superan los US$ 10.000", agregan.

Esta situación ya generó un alza en el costo en la importación de dispositivos médicos cercana al doble para los productos que vienen desde Asia, de un 50% para los que proceden de Europa y en niveles entre 30% y 40% para los que provienen del mercado estadounidense, en comparación a las cifras de 2019.

Desde la industria advierten que profundizar las importaciones por vía aérea –por las que habitualmente se trasladan los equipos más sofisticados y productos como los marcapasos- no representa una alternativa, ya que sus tarifas han aumentado más de 40% desde abril de 2020, principalmente por el alza del combustible y la reducción de la oferta de vuelos, ya que sólo están operando los de carga, mientras que los de pasajeros -que también transportaban mercancías en sus bodegas- se han restringido en forma importante. A esto se suma el alto porcentaje de cancelación de vuelos producto de las restricciones gubernamentales y los cierres de fronteras en ciertos países de la región.

"El problema de los fletes no solo impacta en el alza de costos de importación, sino también en la disponibilidad de productos, debido a la escasez mundial de contenedores, de barcos que cubren las rutas hacia Chile, la cancelación de vuelos producto de las restricciones gubernamentales y los cierres de fronteras en ciertos países de la región ", asevera el director ejecutivo de APIS, Eduardo del Solar.

La suma de estos factores ha provocado para los proveedores de dispositivos e insumos médicos locales una creciente dificultad para entregar sus productos a tiempo –lo cual los expone a las multas contempladas en los contratos cerrados con las instituciones de salud públicas y privadas- o bien les exige deben mantener inventarios mayores para contar con los respaldos necesarios, lo cual aumenta sus costos y sube las exigencias de liquidez para adelantar los procesos de compras.

"El Covid-19 ha hecho muy difícil predecir el consumo de los insumos médicos; ya que mientras hay incertidumbre respecto del volumen de productos que seguirá requiriendo la pandemia, al mismo tiempo hay falta de certeza respecto de cuál será la demanda insumos necesaria para las restantes enfermedades, ya que mientras las atenciones postergadas no se reanuden los proveedores tendrán sus bodegas llenas de stock a la espera de que, por ejemplo, se inicien nuevamente las cirugías y se aborden las listas de espera", explica Finger.

En este complejo escenario, del Solar asegura que "los proveedores de dispositivos médicos que abastecemos a la red nacional de salud, estamos haciendo todo el esfuerzo posible para que los pacientes cuenten siempre con los insumos que requieren para sus exámenes y tratamientos, especialmente en pandemia y a pesar de las dificultades logísticas".