Convención Constitucional: aprobación de norma que consagra sistema único de salud desata cuestionamientos de isapres y clínicas

Salud

"Vemos con mucha preocupación lo aprobado hoy por la Comisión de Derechos Fundamentales", señaló Javier Fuenzalida, mientras que Gonzalo Simón alertó sobre sus consecuencias negativas.

La aprobación de la norma que establece un sistema único y público de salud esta tarde en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional implicará un cambio de fondo en la estructura actual de este sector con fuertes impactos para el futuro del sector privado en los ámbitos asegurador y prestador.

Así lo evalúan los gremios que agrupan a las isapres y a las clínicas, que reaccionaron ayer en contra del paso dado en la instancia que redacta la nueva Carta Fundamental. "Lo razonable para mejorar el sistema de salud es fortalecer la salud pública, no desmantelar el sector privado, que tiene buena evaluación, no tiene listas de espera y que además, ha colaborado con el desarrollo del sector salud en Chile, aseveró el presidente de la Asociación de Isapres Gonzalo Simon. El dirigente calificó a la normativa aprobada como contradictoria "toda vez que plantea la intención de mejorar el acceso a la salud, pero lo que en realidad hace es traspasar a toda la población al sector público que hoy no da abasto con su actual carga y que tiene listas de espera".

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Clínicas de Chile, Javier Fuenzalida, señaló al respecto que "vemos con mucha atención y preocupación lo aprobado hoy por la Comisión de Derechos Fundamentales. El sector privado de salud y los prestadores privados somos un aporte muy importante a la salud de los chilenos, porque atendemos millones de pacientes, muchos de ellos de Fonasa".

En relación a las implicancias que tendría la incorporación definitiva de la norma constitucional que deja toda la salud en manos de Fonasa, o un organismo público equivalente, Simón indicó que esto "implicaría, en la práctica, bajar el nivel de cobertura y prestaciones a los 3,3 millones de afiliados actuales a Isapres", añadiendo que la propuesta perjudica a todo el personal de salud del país, debido a que limita sus capacidades de desarrollo y en definitiva, su derecho a ejercer su profesión.

El diseño del nuevo sistema

En relación al curso que debiera tener el diseño de un nuevo sistema, Fuenzalida sostuvo que "creemos en un plan de salud universal, pero bajo un sistema de financiamiento mixto y en un esquema que permita a todos los prestadores privados participar. El hecho que no operemos con subsidios y debamos solventar nuestra operación no puede ser una razón para impedir nuestra contribución a la salud de nuestros pacientes". Junto con señalar que su gremio "sigue con atención" el debate que se está dando en la Convención Constitucional , el directivo enfatizó que "el sistema de salud que se establezca debe ser uno que sume diversos actores e incorpore también al sector privado".

A su vez, el gremio de las isapres enfatizaron que son partidarios de una reforma profunda al sistema de salud del país, pero que consagre la "participación público-privada, que tenga al Estado como ente rector y responsable de garantizar los beneficios establecido, poniendo a las personas en el centro". En esa línea, Simón puso como ejemplo que "durante la pandemia fueron evidentes las sinergias positivas en la colaboración público-privada en beneficio de toda población".