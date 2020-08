Corte de Apelaciones definirá la devolución de excedentes de exisapre Masvida por $ 18 mil millones

Salud

Con su pronunciamiento respecto del recurso interpuesto por la isapre Nueva Masvida en 2018, el tribunal definirá si es esa aseguradora la que debe asumir el pago de esos recursos a los cotizantes o bien esto se hace con cargo a los fondos en garantía, opción a la cual se allanó la superintendencia en marzo pasado.

Una de las aristas que permanece abierta tras el fin de la exisapre Masvida en 2017 es el destino de los excedentes de sus excotizantes por $ 18 mil millones. La devolución de estos recursos a los exafiliados tendrá hoy una etapa clave en la Corte de Apelaciones de Santiago, que se pronunciará sobre el recurso de reclamación interpuesto por la Isapre Nueva Masvida en contra la Superintendencia de Salud en 2018 y que dio origen a la disputa en relación a quien debe asumir esta obligación, proceso que a la fecha ha mantenido los fondos bajo el resguardado del ente regulador.

Durante el desarrollo de este caso, la aseguradora de salud ha buscado evitar hacer este pago con recursos propios, mientras la superintendencia había insistido en lo contrario. Pero en marzo pasado, ese escenario cambió cuando la institución modificó ese criterio y se allanó a permitiendo que los recursos en garantía se puedan pagar directamente a los cotizantes de la ex aseguradora privada de salud, sobre la base de que corresponden a excedentes generados por ellos.

Tras esa decisión, los prestadores de salud que integran el conjunto de acreedores de la exisapre, activaron su participación en el proceso judicial argumentando que esa medida permitirá que los recursos se destinen parte de estas a devolver a la isapre Nueva Masvida lo que alcanzó a pagar con recursos propios con cargo a garantías legales.

"La reclamación pendiente en la Corte de Apelaciones no es el derecho de los ex afiliados de la antigua isapre Masvida a recibir el monto adeudado por excedentes, que es un derecho legal e indiscutible, sino que lo que se discute es quién debe realizar el pago. Y contra lo sostenido por la superintendencia por más de dos años en cuanto a que era Nueva Masvida la responsable de éste con recursos propios por haber adquirido la cartera de casi 300.000 afiliados de la antigua aseguradora, el actual superintendente Patricio Fernández, cambió sorpresivamente de criterio jurídico y resolvió allanarse a la pretensión de Isapre Nueva Masvida, eximiéndola del pago e indicando se haga con cargo a las garantías legales, en perjuicio de los más de 1.000 prestadores de salud", señala Sergio Rojas, abogado de Oncovida S.A.

Esta firma junto a Cesfar, son empresas relacionadas a la cadena de Farmacias Cruz Verde e integran el grupo de acreedores de la exisapre, que integran centros de salud, sociedades médicas, facultativos y empresas como la red UC Christus, la Asociación Chilena de Seguridad y las Clínicas Santa María e Indisa.

Por el contrario, desde la Superintendencia de Salud, han señalado que "los más de $ 18 mil millones, como hemos defendido, corresponden a recursos de excedentes generados por los cotizantes y, por lo tanto nunca fueron parte del patrimonio de ex MasVida como intentan presentarlos los prestadores".

El monto real en juego

Los prestadores de salud argumentan que la pretensión de Nueva Masvida implica reducir el monto de las garantías legales, advirtiendo que ya son insuficientes desde antes de esta discusión. Estiman que mientras hay $ 63 mil millones de créditos reconocidos a los prestadores de salud en el marco de la liquidación de las garantías, el fondo a repartir suma $ 49 mil millones, de los cuales deben descontarse los $ 18 mil millones que la isapre busca que se le reconozcan.

"Si el allanamiento del superintendente se valida por la Corte, lo será en beneficio de Isapre Nueva Masvida y no en beneficio de los ex afiliados. De este modo, se pondrá en entredicho las garantías legales del sistema privado de salud", sostuvo el abogado Sergio Rojas.

Uno de los argumentos centrales de los prestadores de salud se refiere al monto real de los excedentes que se adeudan a los aproximadamente 217 mil ex afiliados de la antigua Masvida, respecto de los cuales han venido añadiendo antecedentes.

El 15 de junio pasado, Oncovida S.A. solicitó a la Superintendencia de Salud información relativa a los pagos efectuados por Isapre Nueva Masvida por concepto de excedentes a beneficiarios de la Ex Isapre Masvida.

El organismo respondió con un oficio el 24 de julio del presente en el que señala que "Isapre Nueva Masvida S.A., habría financiado con recursos propios, la suma de $9.277.876.951 por concepto de excedentes de los cotizantes de la ex Isapre Masvida S.A....".

"Queda claro que no puede ser efectivo que se adeuden $18.000.000.000 a los ex afiliados, ya que se debe entender que de ese monto se deben descontar los $9.277.876.951 que Nueva Masvida ha pagado con recursos propios. Tal como expresamos en su momento, la discusión que se encuentra pendiente en el proceso judicial de la Corte de Apelaciones no se refiere al legítimo derecho que poseen los ex afiliados a recibir los montos que se les adeuden por excedentes, sino que sólo se limita a determinar si Nueva Masvida debe o no pagarles con recursos propios", indicó Rojas.