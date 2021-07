Salud

La plataforma tiene como objetivo vincular a los fabricantes con los proveedores para abordar los cuellos de botella que se han presentado en la cadena de suministro.

El programa internacional de vacunas para el Covid-19, respaldado por la Organización Mundial de la Salud, lanzó un marketplace que creó para abordar los cuellos de botella que se han presentado en la cadena de suministro y que están obstaculizando los esfuerzos para vacunar al mundo.

La nueva plataforma tiene como objetivo vincular a los fabricantes con proveedores de insumos clave para ayudar a impulsar la producción, después de que el esquema Covax haya tenido problemas para acceder a dosis suficientes.

La Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), uno de los socios detrás de la iniciativa, espera facilitar a los proveedores la reasignación de materiales no utilizados, incluidos los insumos de vacunas que no obtienen la aprobación regulatoria. También se espera que la plataforma mejore el acceso a existencias excedentes en los fabricantes que no suelen fabricar vacunas.

Richard Hatchett, director ejecutivo de la institución, quien anteriormente asesoró a la Casa Blanca bajo los mandatos de George W. Bush y Barack Obama, dijo que la escasez de suministros críticos había impedido que las líneas de producción de vacunas en todo el mundo funcionaran a plena capacidad.

"Optimizar el uso de recursos escasos, que de otro modo podrían estar inactivos, al emparejar a compradores y vendedores de todo el mundo, podría contribuir a mejorar el suministro global de vacunas a través de Covax", dijo.

Covax tiene como objetivo poner a disposición 2 mil millones de dosis para fin de año, principalmente para países de ingresos medios y bajos. Hasta ahora, solo ha entregado 118 millones de vacunas a 135 países, después de que en Occidente se priorizara la inoculación de sus propias poblaciones e India impusiera controles de exportación.

El mercado de Covax se centrará inicialmente en seis áreas críticas donde ha habido escasez, incluidas las bolsas de biorreactores, los lípidos necesarios para las vacunas de ARN mensajero y los viales para transportar las dosis. Eventualmente, el mercado también podría facilitar el suministro de otros medicamentos y vacunas que salvan vidas afectados por la escasez mundial, dijo CEPI.