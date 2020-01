Crispi cuestiona falta de recursos para Fonasa y Mañalich acusa “derroche” y “corrupción” en hospitales públicos

Salud

“Necesitamos un sistema de salud completamente nuevo para el siglo XXI. Tenemos una oportunidad de generar una respuesta contundente a una de las demandas ciudadanas más representadas en la crisis. Los invito, discutamos con altura de miras”, señaló ayer el ministro de Salud, Jaime Mañalich, hacia el final de la interpelación en la Cámara de Diputados en la cual enfrentó por dos horas las preguntas del diputado Miguel Crispi (RD), en un interrogatorio marcado por la reforma al Fonasa presentada este domingo, la realidad en materia de listas de espera, la gestión de los recursos públicos y eficiencia del gasto hospitalario, la transparencia y conflictos de interés en altos cargos administrativos del sector, así como la actuación del titular de Salud en cuanto a la atención de los heridos durante el estallido social y los casos de violaciones a derechos humanos.

El round por las cifras de la reforma

El diputado Miguel Crispi puso en tela de juicio la reforma al Fonasa –el proyecto estrella del gobierno en salud que fue despachado ayer al Congreso-, poniendo el acento en los recursos necesarios para su implementación a partir de las cifras de su informe financiero. "Ministro, su tarea es explicarnos cómo vamos a financiar esto. ¿Será a través de una nueva reforma tributaria? ¿Cómo va a garantizar los tiempos de espera?", enfatizó el parlamentario quien puso como ejemplo que el incremento del gasto por $ 131 mil millones en el primer año de implementación del futuro sistema implicaría un aumento de apenas $ 1.000 por beneficiario del sistema, a partir de lo cual emplazó al secretario de Estado a aclarar si los recursos para esta iniciativa habían sido recortados durante su diseño final en Hacienda.

Junto con precisar que, de acuerdo el presupuesto 2020, el gasto de salud en términos de valor per cápita bruto por mes en los beneficiados de Fonasa "la cifra exacta es $ 62.974 por mes", Mañalich aseguró que "este proyecto lleva el financiamiento que corresponde para hacerse cargo de los pacientes en listas de espera Auge y no Auge, seguro medicamentos, etc.", agregando que la instancia representaba "una tremenda oportunidad para hablar en serio, con tranquilidad, con datos, de cómo esta reforma le va a resolver una enrome cantidad de demanda a la ciudadanía que hoy es beneficiaria de Fonasa".

Sociedades médicas "tienen estrangulados a los hospitales"

Mañalich dedicó buena parte de su intervención a criticar los focos de ineficiencia en la gestión de la salud pública y el exceso de gasto, especialmente en la administración de la red hospitalaria. "Nuestro sistema de salud tiene problemas y tiene problemas graves", sentenció.

En una de las intervenciones más tajantes, fustigó la actuación de las sociedades de médicos dentro de los establecimientos públicos, asegurando que tienen "estrangulada" a la red hospitalaria debido al manejo de la atención de los pacientes para de favorecer sus propias prestaciones, factor que de acuerdo a su diagnóstico implica un gasto extra por $ 300.000 millones cada año.

Al respecto, Mañalich calificó ese proceso como una verdadera "corrupción, que es el problema más grave del sistema de salud y respecto del cual hemos asumido el compromiso de terminar" Asimismo, fustigó la falta de eficiencia en la gestión de los hospitales, poniendo como ejemplo los excesos de gastos en las compras de fármacos en esos recintos, acusando que "el 35% de los medicamentos no se compran a través de Cenabast", que es la entidad encargada de abastecer a la red pública.

Junto con enfatizar el imperativo de "terminar con el derroche" de recursos, puso como otro ejemplo de mal gasto al ocasionado por las licencias médicas fraudulentas. "Solo de esta manera vamos a garantizar a la ciudadanía que nuestra promesa de mejorar la salud se haga realidad", añadió.

Crispi instó a Mañalich a hacerse cargo de otras fuentes de "derroche" de fondos, como es el caso de la iniciativa del Hospital Digital y de las compras de servicios a las clínicas privadas.

La deuda pendiente en listas de espera

Mientras el diputado Miguel Crispi cuestionó en duros términos los diagnósticos del Ministerio de Salud en cuanto al cumplimiento de las metas en reducción de las listas de espera en la red pública, Jaime Mañalich defendió los avances logrados en este aspecto en el AUGE.

"Cuando el Presidente Piñera, con un tremendo esfuerzo financiero de la red pública de la salud, comprometió llevar a cero la lista de espera AUGE, de 380 mil a cero, nosotros cumplimos", aseveró, junto con reconocer que dado que los incentivos en materia de oportunidad y tiempos de atención están puestos en esta modalidad, eso se ha traducido en una importante lista de espera de pacientes en las restantes patologías no cubiertas por ese plan.

Al respecto, Crispi enfatizó que el sistema sigue teniendo 2 millones personas esperando por atención.

La polémica por la gestión de licencias médicas

La calidad del servicio que entrega la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) fue uno de los temas que generó uno de los puntos de tensión más altos. A partir del testimonio de un usuario que cuestionó la eficiencia actual en la atención de ese organismo, el diputado Crispi criticó su labor enfatizando los casos de personas que deben esperar por meses los pagos de sus licencias. En respuesta, Mañalich enfatizó que "tenemos que los libros de reclamos de los compines llenos de felicitaciones; ahí están, si quiere se los mando. No soy yo, son nuestros trabajadores y trabajadoras los que están haciendo un esfuerzo". Asimismo, recordó que el proyecto de modernización que instruyó apenas llegó al cargo en junio pasado y que implicó una completa intervención de ese servicio y la construcción de nuevas oficinas en el caso de Santiago, fue destruido durante la crisis social, ya que varios puntos de atención a lo largo del país fueron vandalizados. Pese a esto, el secretario de Estado afirmó que la percepción de la ciudadanía sobre los cambios que han hecho son positivos.