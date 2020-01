Devolución de excedentes de isapres: circular inició el proceso en medio de debate por el futuro de la ley

Salud

Ministro Mañalich cuestionó la viabilidad de la normativa frente a las reformas a la salud en curso, generando opiniones cruzadas de diputados y expertos.

A tres meses de la aprobación de la Ley 21.173 que establece la forma en que se devolverá el saldo acumulado anualmente en las cuentas individuales de excedentes a los afiliados de las isapres, la Superintendencia de Salud emitió la circular que instruye este proceso, con lo cual las aseguradoras pueden iniciar el proceso de implementación de la normativa a contar del 15 de enero y con un plazo máximo que se extiende hasta 31 de marzo próximo.

De acuerdo a las estimaciones del organismo, los fondos suman $ 95 mil millones (unos US$ 125 millones) para un total de 1,16 millón de usuarios. La isapre que acumula el mayor número de excedentes es Colmena con $ 27.245 millones, seguida de Banmédica ($ 25.734 millones), Cruz Blanca ($ 15.788 millones), Consalud ($ 13.735 millones), Nueva Masvida ($ 9.323 millones) y Vida Tres ($ 4.182 millones).

“El pago se puede realizar por medio de transferencia a cuenta bancaria, cheque o vale vista. Hacemos un llamado a las personas para que se contacten con su isapre e informen sus datos para agilizar el proceso de devolución”, señalaron desde la Asociación de Isapres. Por su parte, el Superintendente de Salud, Patricio Fernández, subrayó que “los dineros generados por excedentes son de las personas y, ante un cambio de isapre, podrán ser transferidos a la nueva aseguradora”.

La entrada en vigencia de la ley coincidió con el inicio de un debate respecto de su viabilidad futura, luego de que el ministro Jaime Mañalich, sostuvo este jueves que esa norma va en la línea opuesta de las reformas para los seguros de salud público y privado.

Al respecto, argumentó que este proyecto “produce una distorsión completa del principio de solidaridad, porque no se puede crear un Plan Universal de Salud devolviendo excedentes”. Por ello, calificó esta ley como un “gravísimo error” que generaría un “problema mayor en la tramitación de las leyes de Fonasa e isapres”, por lo cual insistió en que “en la práctica se tiene que derogar porque, de lo contrario, los números no van a dar”.

“Estas críticas me parecen una reacción tardía ex post de la promulgación, ya que durante la tramitación siempre el Gobierno dijo a través de sus ministros que estaba de acuerdo. Pero más allá de eso, hoy no se puede pedir a la gente que está en el sistema privado que haga solidaridad con su plata, cuando las isapres jamás lo han hecho con las utilidades que han tenido. No se pueden aplicar dos varas distintas”, señaló el diputado Juan Luis Castro (PS), patrocinante de ese proyecto de ley.

“En la discusión, lo mínimo que pedíamos era coherencia política, pues quienes más defendieron esta ley –que se constituyó en una señal política en defensa de la propiedad individual- siempre han promovido los sistemas solidarios o de reparto”, señaló Victoria Beaumont, directora ejecutiva de la Fundación Politopedia.En este marco, coincidió con la visión ministerial en cuanto a que la normativa “puede presentar una dificultad adicional en la discusión de un fondo solidario en la reforma del sistema Isapre”.

Castro se manifestó abierto a que en el futuro la normativa “se acomode en función de cómo cambie el sistema de salud en régimen con la ley larga de isapres y de Fonasa en términos de introducir mayor solidaridad”, pero enfatizó que hasta que esas reformas no estén aplicadas “sería absurdo cortarle ahora las alas a una ley que está recién promulgada”.