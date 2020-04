El relato del jefe de logística de las mascarillas de Luksic

Salud

Luis Raimundo Hernandez (53) es jefe de Operaciones de la empresa Aerosan. El jueves 16 de abril su jefe le dijo que tenía una misión: recibir un avión que viajaba de Shanghai a Santiago con 2 mil cajas de mascarillas donadas por Luksic. Y mantener en estricta reserva el viaje. Esta es su historia.

“Lo que hicimos el sábado, ha sido de las experiencias más gratificantes de mi vida. Los chilenos tenemos que sacarnos el sombrero por Luksic. Te cuento la historia completa. Yo antes trabajaba en Sherwin-Williams, era jefe de Centro Distribución. Ahí estuve tres años. Hasta que en diciembre, por tema de contingencia nacional, y del estallido social, quedé sin trabajo.

Yo soy bastante adicto a LinkedIn. Me meto bien seguido a revisar la página. Y en una de esas visitas apareció un aviso de la empresa Aerosan buscando una persona para el cargo de jefe de Operaciones. Yo conozco este rubro y esta industria porque desde el 90 hasta el 93 trabajé en Ladeco como despachador comercial de aeronaves. Después me mudé a otros trabajos relacionados a aeropuertos. Me conozco todas los aeronaves. Estudié en la Escuela de Especialidades y me perfeccioné como ingeniero logístico en la Universidad de Santiago.

Cuando apareció este aviso de jefe de operaciones de Aerosan para aeropuerto de Santiago no dudé en postular. El 2 de marzo fue mi primer día de trabajo. Fue maravilloso volver a encontrarme con el aeropuerto, y aunque ahora hay otras aeronaves y todo está remodelado, los códigos no se olvidan, es como andar en bicicleta: LA es Latam, AZ es Alitalia, DL es Delta Airlines. Fue muy lindo volver.

Y justo apareció la pandemia. Seguí con mi rutina habitual: 24/7 de lunes a domingo. Yo he tomado varios cursos de prevención de riesgos, por eso me sentí muy compenetrado con la emergencia y de inmediato colaboré para tomar acciones de cuidado con los colaboradores, mejorar la calidad de vestuarios, establecer protocolo de saludos, no más abrazos, no más besos, todos nos decíamos hola con los codos. En estas crisis es cuando aparecen oportunidades para aportar pequeños granitos de arena.

