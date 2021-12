Genomma Lab potencia negocio de medicamentos en Chile y apunta a ventas globales por US$ 100 millones a 2025

Salud

Junto a nuevos planes para sus marcas de cuidado personal –como Tío Nacho y Cicatricure- la compañía mexicana dió el vamos a la oferta de fármacos de venta libre en el mercado local comercializando sus productos más vendidos en la región.

Ampliamente conocida en el mercado local por la activa difusión de sus marcas de higiene personal y dermocosmética -Tío Nacho y Cicatricure, entre otras- la compañía mexicana Genomma Lab está iniciando una nueva etapa en el mercado local a ocho años de su arribo.

Tras una primera fase centrada en la comercialización de sus líneas de cuidado personal que actualmente representan el 80% de sus ventas, a partir de ahora la empresa combinará la profundización de sus planes en ese segmento con un activo desarrollo de su otro gran negocio: los medicamentos de venta libre (sin receta u OTC), el cual representa la mitad de sus operaciones a nivel global con presencia en 18 países.

"Nuestra participación en cuidado personal y en salud es de 50% y 50% en todos los mercados. Chile es una excepción a esa regla ya que hace tres años el 90% de los ingresos correspondían a cuidado personal. Para los siguientes 2 a 3 años, nuestra aspiración es que esa relación sea de 70% / 30%, para así acercarnos al mix que tenemos a nivel global", explica Marlene Vázquez, gerente general de Genomma Lab para los mercados de Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Para cumplir las metas para su área de medicamentos de venta libre, el laboratorio apuesta a sus fortalezas en categorías como analgésicos y alivio de los síntomas gastrointestinales. "Tenemos planes de sólido crecimiento en medicamentos de venta libre. En Chile tenemos algunos productos como el analgésico Bio-Electro. Y a nivel de América Latina contamos con marcas importantes como, por ejemplo Tafirol -número uno en analgésicos en Argentina- y en México manejamos un portafolio muy diverso con participaciones de mercado de 25% a 30% en distintas categorías. Vamos a incorporar dos nuevos productos líderes en diferentes países el mercado chileno", indica la ejecutiva.

Un ejemplo es QG5, producto para cuadros gastrointestinales enfocado a la regulación de los síntomas de colon irritable que Genomma Lab desarrolló con investigadores del Instituto de Medicina de Salud Pública de México.

"Esta es una prioridad estratégica para nosotros. A diferencia de otros países de América Latina, Chile tiene una menor cantidad de moléculas permitidas como medicamentos de venta libre y es por eso que venimos trabajando desde hace años en la preparación de toda la documentación en las prácticas de producción para que podamos ingresar en este segmento", explica.

En otra línea de productos distinta al cuidado personal, Genomma Lab trajo recientemente al mercado local su categoría de bebidas isotónicas Suerox, la cual ya está siendo elaborada en el país. "Es una de nuestras marcas más importantes aquí y estamos viendo varias extensiones de sus líneas productivas debido a la rapidez con la que está creciendo", anticipa Vásquez.

Nuevas capacidades

Un factor determinante en los planes de Genomma Lab es la reciente entrada en funcionamiento de su nueva planta de 70 mil metros cuadrados construída en la zona de Toluca, en el Estado de México, con una inversión de US$ 100 millones. "Esta fábrica obtuvo hace poco la aprobación de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y tiene las mejores tecnologías en América Latina nos va a permitir cada vez tener una mayor oferta de productos a costos mucho más accesibles", subraya.

En el país, la firma cuenta con un centro de distribución en la comuna de Pudahuel y tiene una planta de alrededor de 250 personas entre empleos directos e indirectos. "Somos una empresa joven que está pasando a convertirse en una empresa de más de US$ 50 millones, con un ritmo de crecimiento realmente acelerado que conlleva a expandir la cantidad de empleo que estamos generando", subraya.

Las metas en el país

Mientras el desempeño general de Genomma Lab en 2020 llevó a un aumento de 9% en los ingresos (que sumaron unos US$ 690 millones a nivel global), el "desempeño de Chile fue superior por segundo año consecutivo en crecimiento y ventas, donde estamos en aproximadamente US$ 60 millones; y para 2021 esperamos repetir un crecimiento a doble dígito en el país, ya que estamos seguros que será nuevamente un récord", destaca.

Con las nuevas líneas de productos en medicamentos y la continuación del crecimiento en cuidado personal, Vásquez resalta que "nos hemos planteado como objetivo duplicar nuestro negocio en Chile superando los US$ 100 millones en 2025; para lograr esta meta es clave la diversificación de portafolio y la ampliación de los canales de distribución".

Un porcentaje relevante de estas expectativas es la sostenida actividad que ha mostrado la industria del cuidado personal local, ya que a lo largo del actual ejercicio ha aumentado en niveles de 22,5%, según la Cámara de la Industria Cosmética. En este escenario, la ejecutiva señala que Chile "se ha consolidado como un mercado estratégico en la expansión de Genomma Lab debido a que sus consumidores tienen el mayor gasto per cápita en belleza y aseo personal" con niveles de US$ 182 anuales que contrastan con los US$ 90 promedio en otros países de la región según el último reporte de Euromonitor.

Además de Tío Nacho, la compañía tiene en su portfolio de productos capilares a Medicasp y Vanart, en tanto en cuidado de la piel tiene las marcas Cicatricure, Goicoechea, Asepxia y Teatrical. A futuro, la ejecutiva anticipa la incorporación de su gama de productos para el "cuidado masculino, tendencia que viene creciendo fuertemente en América Latina", segmento en el cual cuenta con líneas como los productos para rasurado Groomen.

"Queremos expandir nuestro portafolio con el cuidado masculino, al igual que continuar en las categorías en las cuales participamos como es el cuidado femenino, en el cual uno de los proyectos es el lanzamiento de la copa menstrual, producto que viene a revolucionar la protección para las mujeres", explica.

Además de la innovación en productos, otro de los pilares estratégicos de Genomma Lab es su plan de sostenibilidad, que hacia 2025 se fijó la meta de tener empaques 100% reciclables. "Estamos trabajando para alcanzar esta meta con nuestros empaques actuales y que considerar un conjunto de variables en los plásticos, las resinas postconsumo, cartones que sean certificados de bosques sustentables FSC y tintas que faciliten el reciclaje, junto con estar en línea con la ley REP. En este sentido este año estamos lanzando Tío Nacho Sustentable, cuyos empaques son desde ahora totalmente reciclados y reciclables", aseveró.