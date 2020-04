Gobierno acelera gestiones con Isapres para congelar alza de planes de salud

Salud

Ministro Jaime Mañalich señaló que “el Presidente de la República me ha encargado conversar con las aseguradoras, cosa que ya he hecho, para pedirles un gesto de colaboración.

“Ojala durante el día de hoy tengamos buenas noticias para la comunidad”, dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, al informar que el gobierno se encuentra gestionando con las Isapres un congelamiento en el alza de los planes de salud anunciados esta semana que fluctúan en un 4,5% promedio y que el Ejecutivo, no puede paralizar unilateralmente debido a que no tiene la atribución legal para tal medida.

Mañalich señaló que “el Presidente de la República me ha encargado conversar con las aseguradoras, cosa que ya he hecho, para pedirles un gesto de colaboración con la actual crisis sanitaria que signifique que efectivamente estas alzas de precios no se materialicen”.

Explicó que “ellos pueden decidirlo unilateralmente y estamos a la espera de las diligencias que estamos haciendo y estoy muy optimista que la llamada que hizo el Presidente al respecto sea bien atendida por las aseguradoras que están discutiendo ahora esta propuesta”.

El ministro señaló que como gobierno el tema “lo hemos examinado exhaustivamente y no tenemos atribuciones para decretar una fijación de precios, el estado de excepción permite algunas cosas pero no todas las que se le pueda ocurrir a una persona, eso sería claramente ilegal y si alguien lo llevara a los tribunales claramente ganaría”, manifestó.

Recordó que “el superintendente de Salud en el mes de enero entregó una información técnica, respecto a cuál podía ser al alza máxima que las Isapres podían pedir en este reajuste del precio base del plan complementario. Y lo hicieron, sabemos que todas ellas quedaron bajo el margen calculado la superintendencia”.