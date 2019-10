Gobierno envío proyecto que permite a 1.400 farmacias independientes comprar medicamentos a los precios del sector público

Salud

Todos los establecimientos del país cuya facturación sea inferior a $ 230 millones mensuales, o bien sean el único operador en una comuna o localidad, podrán comprar a la Central Nacional de Abastecimiento.

El gobierno este miércoles a la Cámara de Diputados el proyecto que permitirá a 1.400 farmacias independientes adquirir medicamentos directamente a la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), con lo cual podrán acceder a los mismos niveles de precios del sistema público.

De acuerdo a lo informado por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, a esta modalidad podrán optar todas las farmacias independientes cuya facturación sea inferior a $ 230 millones mensuales o bien aquellos establecimientos que sean el único operador en una comuna o localidad.

"Una de las ventajas que ha significado la intermediación de la Cenabast ha sido la creación de las farmacias comunales o populares y queremos amplificar esa ventaja permitiendo que Cenabat intermedie con una farmacia medicamentos bioequivalentes de calidad comprobada", explicó el ministro.

Al respecto, precisó que los establecimientos no va a poder vender los medicamentos a un valor mayor al determinado como máximo, para que "no se vaya a producir que un medicamento intermediado por Cenabast, que tiene ventajas enormes desde el punto de vista de su precio, se les aplique un margen -que normalmente va entre un 30% y 50%-, y no vayan a haber abusos, y que efectivamente las ventajas de valor se traduzcan en el bolsillo de las personas".

"Son 1.396 farmacias independientes, y la mitad de ellas aproximadamente está en la Región Metropolitana y la otra mitad se distribuyen a lo largo del país. Hay fármacos que van a quedar a un décimo, a un octavo del precio que hoy tienen las cadenas", señaló el director de la Cenabast, Valentín Díaz.

Nuevos bioequivalentes

En otra línea de acción, el Instituto de Salud Pública (ISP) incorporó 24 nuevos medicamentos al registro de bioequivalencia, medida que va en la línea de la decisión de aumentar las alternativas a los medicamentos patentados de marca con menores precios.

"Estos principios activos –que al ser bioequivalentes generarán una disminución del gasto de bolsillo–, están relacionados con enfermedades crónicas. Son medicamentos de última generación para el tratamiento de la hipertensión, dislipidemia, diabetes, antibióticos, así como medicamentos para el insomnio y déficit atencional", explicó la directora del ISP, María Soledad Velásquez.