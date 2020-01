Gobierno presenta reforma al sistema de salud que beneficiará a más de 14 millones de personas

Salud

La iniciativa contempla la creación de un plan universal de acceso con una cobertura mínima de 80% y la conformación de una red de prestadores.

El Presidente Sebastián Piñera dio ayer un paso más en la presentación de su agenda social. El mandatario presentó un plan de reforma a Fonasa que beneficiará a más de 14 millones de personas. El proyecto plantea crear un plan universal de salud “con lo cual todos los chilenos van a tener la garantía de acceder”, detalló Piñera y que aseguró que “va a cubrir lo que es básico, importante y necesario en la salud de las familias chilenas”.

Esto permitirá que todos los ciudadanos del país tengan un plan universal de salud, ya que además en el Congreso se está discutiendo la reforma al sistema de isapres que igual contempla este mismo ítem.

Sobre cómo van convergen ambos modelos, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó que “tiene que ir adecuándose a esta iniciativa de Fonasa, para que finalmente estos dos planes se hagan cargo de las necesidades de salud que necesitan las personas”.

Para asegurar el plan universal de Salud de Fonasa, se creará una red de prestadores. Todos los establecimientos de atención primaria y hospitales públicos serán parte de la red. En caso de no haber suficiente capacidad para cumplir con las garantías del plan, se podrán incorporar otras instituciones, públicas y privadas. De incluirse alguna entidad privada, deberá ser a través de licitación y sólo en caso de no haber instituciones públicas, universitarias o institucionales.

Otro cambio que propone el Ejecutivo será el de garantizar un tiempo máximo de espera para atenderse, esto pues sólo las 85 patologías que cubre el plan AUGE aseguran un período determinado. Así, “se van a terminar esos casos dramáticos que hemos conocido personalmente de personas que esperan años, literalmente años, cuatro años por una operación quirúrgica o años por la atención de un médico especialista”, dijo el Presidente Piñera.

Por ejemplo, el mandatario explicó que cuando un recinto hospitalario no pueda responder a un usuario con los plazos establecidos, será Fonasa el responsable de derivarlo, dentro de su red de prestadores.

Con este proyecto se conforma un

sistema de protección financiera para las personas. Esto, pues existirá una cobertura mínima de 80% para las prestaciones. Además, habrá un seguro adicional para los remedios más utilizados por los afiliados a Fonasa con descuentos de hasta un 60%, y además un seguro catastrófico enfocado en las prestaciones de alto costo que está en discusión en el Congreso.

Fonasa se transforma. Deja de ser una caja pagadora y pasa a ser una aseguradora pública de salud, con un nuevo gobierno corporativo dotado de mayor autonomía. Sobre este nuevo rol, el director nacional de Fonasa, Marcelo Mosso, indicó que dentro del impacto financiero del proyecto se contempla reforzar el organismo a nivel interno.

Si bien Mosso declinó entregar detalles del costo fiscal de la iniciativa, explicó que en el informe aparece “una simulación del impacto porque hay un efecto directo que que va más allá de reforzar la entidad, sino que las garantías de oportunidad que son los tiempos máximo que es hacerse cargo de listas de espera, consultas de especialistas, entre otras cosas”.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó en el programa Mesa Central de Canal 13 que la cobertura de Fonasa cuesta actualmente $ 47 mil por persona por mes. El nuevo plan universal costará $ 70 mil por persona por mes, por lo que la diferencia será cubierta por gasto fiscal.

Tiempos de tramitación

El ministro de Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward, especificó que el proyecto de ley ingresará mañana a la Cámara de Diputados y aseguró que esperan contar con un apoyo transversal en el Congreso para su tramitación.

De hecho, el secretario de Estado mencionó que “nos gustaría que se apruebe en la Cámara en cuestión de semanas. Esperamos que sea un trámite rápido. El mes de enero es un período adecuado para tramitar y despachar una iniciativa como ésta desde la Cámara al Senado y comenzar a discutirla en marzo”.

Mientras tanto, el diputado del Partido Socialista y miembro de la comisión de Salud de la Cámara, Juan Luis Castro, indicó que le “parece que la señal de tener un plan universal de salud que tenga tiempos máximos de espera es algo positivo para la población”.

No obstante, el parlamentario de oposición mostró su preocupación sobre la “manera en que vamos a sacar adelante la red pública de hospitales en Chile que está desfinanciada. Yo no quisiera que el momento de competir en una licitación por el plan único de salud en donde unos compitan con los patines puestos, que son las clínicas, y otros compitan con muletas que no van a poder llegar a esa licitación para atender al público”.

Mirada técnica

La directora ejecutiva de Fundación Politopedia, Victoria Beaumont, valoró que el proyecto ya que “es importante para el fortalecimiento del sistema público. Ahora, es un tremendo desafío porque el sistema prestador público está tremendamente endeudado”.

Sobre este problema, dijo que se arrastra de forma histórica y estructural, “entonces vamos a ver si está modificación a Fonasa lleva también alguna estrategia de fiscalización y gestión para poder generar prestadores que sean eficientes y que tengan un cuidado en el recurso público en salud”.