Isapres acordaron marco para facilitar traspasos de afiliados en primer paso hacia la libre movilidad

En un mes de decisiones clave para la industria, el presidente del gremio aterriza la medida lanzada por cinco aseguradoras y aborda la próxima reducción del número de planes de salud.

Abril se perfila como un período clave para las isapres. Mientras a inicios de este mes comenzó el envío de cartas a los afiliados comunicando los reajustes en los precios de los planes de salud que se había postergado por un año a mediados de 2020 –abriendo una nueva temporada de recursos de protección para frenarlas-, tanto la autoridad como la propia industria están poniendo en marcha soluciones a problemas urgentes del sistema en el corto plazo.

Por un lado, la Superintendencia de Salud instruirá en las próximas semanas una drástica reducción del número de planes en oferta para facilitar su comprensión y comparación, además de exigir que los contratos se realicen a través de modalidades 100% digitales.

A su vez, ayer las isapres Banmédica, Consalud, Colmena, CruzBlanca y Vida Tres, pusieron en marcha un proceso que facilita -bajo ciertos requisitos- el traspaso de cotizantes entre ellas, no obstante hayan declarado enfermedades preexistentes. Esto representa la primera iniciativa a nivel de la industria en la línea de establecer modalidades de libre movilidad de los afiliados.

"Las isapres van a aceptar a las personas que, no obstante declaren una preexistencia, cumplan ciertas condiciones comunes, lo cual facilita que se cambien de institución", explica el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, sobre el procedimiento que puede realizarse hasta el próximo 30 de abril.

El mecanismo está abierto quienes hayan cotizado durante tres años ininterrumpidos en su actual isapre, y pone como condición que el afiliado -o alguna de sus cargas- que tengan enfermedades o condiciones de salud preexistentes no hayan recibido tratamiento o atenciones de salud ni licencias médicas por ellas en los últimos tres años. "Evidentemente no es la solución final, pero este es un paso para avanzar en la movilidad, algo que no sucede normalmente dentro del sector", destaca.

Simón aclaró que estas exigencias constituyen el estándar mínimo a partir del cual cada aseguradora de salud "es libre de hacer una diferencia y perfectamente podrá mejorar las condiciones si así lo estima conveniente".

Entre los casos beneficiados, Simón indicó que posibilitará el cambio para personas que, por ejemplo "tuvieron algún tipo de cáncer ya remitido o patologías de salud mental como una depresión, ya superada".

- ¿Hay limitaciones por tipo de patologías?

- A priori no existe ninguna patología excluida pero, por ejemplo, las enfermedades crónicas no van a cumplir con la condición de los tres años.

- Más allá de este primer paso, avanzar a una libre movilidad completa requiere contar y fondo de compensación de riesgo ¿qué ha faltado para implementarlo?

- Un mecanismo de movilidad de personas con enfermedades preexistentes sin mayores limitaciones necesita cambiar el mecanismo de financiamiento creando un fondo de compensación de riesgo. Es un tema que se ha venido planteando desde hace algún tiempo y las isapres están abiertas a buscar una solución de ese tipo.

- ¿Que ha impedido alcanzar un consenso si la Superintendencia de Salud busca concretarlo por la vía administrativa desde 2020?

- La construcción de un fondo de compensación es un tema tremendamente complejo, tanto desde el punto de vista del funcionamiento como de la institución que se haga cargo. Por ahora el tema está en estudio, se sigue trabajando, y en el momento en que exista una solución más viable, evidentemente las isapres van a participar.

- ¿De qué depende que concrete?

- Para eso hay que tener una solución totalmente definida y estudiada muy en detalle, de manera que sea viable manteniendo la posibilidad de que el sistema pueda funcionar normalmente.

Reducción de planes

-El superintendente anunció que reducirá drásticamente el número de planes, ¿está de acuerdo?

- Hay que buscar una simplificación que le permita a las personas poder comparar las diferentes coberturas que se ofrecen y conocer con mayor facilidad la real cobertura que va a tener para las diferentes prestaciones. Para ese propósito, el camino es avanzar hacia un formato común estándar.

- ¿Ven posible reducir los 1.200 planes actuales a un máximo de tres o cuatro por segmento de cotizantes?

- El número de planes ha venido reduciéndose con el tiempo, por lo tanto eventualmente podría también suceder. Ahora, sí hay que entender que el hecho de que exista una variedad de planes no necesariamente es algo que hay que mirar de manera negativa, porque el beneficiario tiene que buscar aquello que le resulte más conveniente y reducir demasiado puede ser contraproducente en esa búsqueda de la mejor opción.

- ¿Cuál es el timing?

- Efectivamente, las isapres están desarrollando actividades para avanzar en ese tema y esperamos que haya algún resultado durante este año.

- La autoridad busca instruir el tema este mes...

- Para nosotros es mejor encontrar la mejor solución que permita resolver simultáneamente ambos problemas: facilidades para los cotizantes y mantener la creatividad en la búsqueda de coberturas para el sector se desarrolle positivamente.