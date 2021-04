Isapres reportan millonarias pérdidas a marzo por aumento de licencias médicas y reactivación de prestaciones

Salud

En el marco del balance provisorio que incluye a cinco entidades, la Superintendencia de Salud reconoció que se encuentra monitoreando la situación financiera de dos aseguradoras.

Un fuerte retroceso tuvieron los resultados de las isapres en el primer trimestre de este año. Cinco de las seis aseguradoras del sistema tuvieron en su conjunto pérdidas por $ 7.551 millones, monto que contrasta con las utilidades por $ 18.198 millones que habían registrado en el mismo período del año pasado.

Las cifras corresponden a los resultados provisorios presentados a la Superintendencia de Salud (entregados en cumplimiento de un oficio entregado el 6 de abril pasado) y que fueron dadas a conocer ayer por el titular del organismo, Patricio Fernández, en una presentación ante la Comisión de Salud del Senado. En este balance está pendiente la información de Nueva Masvida, que tiene plazo para informar hasta mañana.

Por aseguradora, el peor resultado trimestral lo evidenció Consalud con pérdidas por $ 10.760 millones que ampliaron significativamente las cifras en rojo por $ 839 millones del mismo lapso de 2020. Por monto de disminución, Cruz Blanca mostró la mayor baja pasó de utilidades por $ 6.841 millones a pérdidas por $ 6.316 millones en la misma comparación. Por su parte Banmédica pasó de beneficios por $ 2.493 millones a números negativos por $ 2.208 millones.

En la parte positiva del balance, Colmena aumentó en 264% sus utilidades desde $2.489 millones a marzo de 2020, a $ 9.065 millones en el primer trimestre de este año. Asimismo, Vida Tres subió en 56% pasando de $ 1.711 millones a $2.668 millones en la misma comparación.

Al analizar este retroceso en los resultados de la industria el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, señaló que un aspecto que ha impactado en el último tiempo son las licencias médicas. "Durante este primer trimestre hemos observado un importante aumento en lo que respecta a la emisión de licencias médicas, no solo las relacionadas con el Covid-19, sino también en el total de los permisos solicitados por otros diagnósticos". Asimismo, indicó que en los primeros tres meses de este año "se han reactivado las atenciones de salud y se han retomado aquellas que se habían postergado durante el año anterior por efecto de la pandemia. Estos factores contrastan con la situación del sector en comparación con la misma fecha de 2020".

En relación a las causas de esta disminución promedio de la industria, Fernández señaló respecto del impacto de las licencias médicas que este factor "ha aumentado fuertemente por el crecimiento en casi un 30% entre febrero y marzo, y responde a múltiples causas, como por ejemplo temas de salud mental".

En su intervención ante los legisladores, el personero explicó que si bien los resultados financieros del sistema en su conjunto se vieron beneficiados durante el período de pandemia por "cierto tipo de ahorros producto de las prestaciones no realizadas, con un grupo de isapres que se llevaron gran parte de las utilidades", al mismo tiempo aclaró que "hay otras dos isapres que están en una situación un poco más compleja". Aunque precisó que "no vemos una situación grave del sistema", reiteró que "sí observamos con cierta detención lo que está ocurriendo en dos isapres, fundamentalmente por la situación que se ha dado en estos últimos meses donde se se han visto más afectadas que el resto". Al respecto, aclaró que "eso no quiere decir que esas isapres vayan a quebrar, sino que las estamos observando".

Uno de los puntos que concentra la atención de la autoridad en su análisis financiero es el tema de las garantías del sistema. "Hay más de $ 300 mil millones en garantías hoy están dadas por boletas de garantía extendidas por los bancos, y eso podría ser quizás un riesgo si algunos bancos no quieran renovarlas; eso es algo que nos preocuparía como superintendencia".

Sobre las perspectivas de la industria en el resto del presente año, Fernández advirtió que "los costos operacionales crecientes y la eventual merma podrían generar alguna inestabilidad en alguna isapre más adelante", aclarando que "no me refiero necesariamente a este año, sino probablemente el siguiente".

La incidencia del Covid-19 en las cifras

En su balance de los indicadores financieros más relevantes del sector en el marco de la pandemia, el superintendente señaló que estos se expandieron un 1,9% por efecto de la pandemia y se esperaría un aumento de los costos operacionales de, al menos, 7,5% este año. Asimismo, del total de costos operacionales por $2 billones que registraron las isapres abiertas, un 7% correspondió a costos por Covid-19.

En este marco, del costo global asociado a licencias médicas por $ 879.738 millones, un 10% corresponde a licencias médicas asociadas a Covid. Asimismo, esta causa representó un 6% ($ 103.702 millones) del costo global por prestaciones por $1,8 billones en ese mismo periodo.

También en el periodo de la pandemia, la cartera de cotizantes tuvo una contracción de 46.533 personas –equivalente a una baja de 2,3%- entre enero de 2020 y enero de 2021. En ese registro, los trabajadores independientes aumentaron en 12,1% y los voluntarios en 5,7%, versus el retroceso de 3,9% de afiliados de la categoría laboral dependiente en el mismo lapso.

En cuanto a las desafiliaciones, estas sumaron 294.418 entre los meses de enero de 2020 y 2021, cifra global en la cual los cotizantes independientes y voluntarios subieron de 13,1% a 15,9% y de 4,1% a 6,3%, respectivamente.

En el mismo registro, la superintendencia señaló que 51.905 cotizantes pasaron de dependientes a independientes o voluntarios "probablemente motivados por la situación laboral y por los cambios de condiciones de personas que han perdido su trabajo y de alguna forma han podido sostener un plan de salud a partir de trabajos probablemente informales o independientes".