La próxima apuesta de Philips para la salud en Chile: estrena avanzada plataforma de gestión hospitalaria

Implementado en unos mil hospitales en Brasil, en cuarenta de México y desde el mes pasado en Argentina, la multinacional afina ahora el primer contrato de su sistema Tasy EMR con una institución privada local. “Nos estamos transformando cada vez más en una compañía de software”, señala Pablo Norese, gerente general Cluster Pacífico de la empresa.



La estrategia global que la multinacional Philips inició en 2015 al concentrar sus negocios en las áreas de equipamiento para la salud y productos de consumo masivo orientados al cuidado personal, entró este año en una nueva etapa en el caso del mercado chileno.

Junto con profundizar la gama dispositivos médicos con nuevas versiones en resonadores magnéticos y en ultrasonido, la compañía trajo al país la última generación en una de sus áreas de mayor desarrollo: las plataformas de gestión clínica, con las que propone una administración integral y más eficiente de las principales áreas operativas de los centros hospitalarios.

"Philips se está transformando cada vez más en una compañía de software, campo en el cual el mundo de la salud está migrando fuertemente. Este sector está entre cinco y diez años atrasado en términos de digitalización comparado con otros negocios, y hoy estamos trabajando muy activamente en el desarrollo de soluciones de tecnología de largo plazo", señala el gerente general del Cluster Pacífico de Philips, Pablo Norese, sobre la estrategia de negocios en informática médica.

En este marco, la apuesta de Philips para el mercado chileno es Tasy EMR (Electronical Medical Record), uno de sus productos digitales emblemáticos que ya aplican unos mil hospitales en Brasil, cuarenta en México y desde el mes pasado en Argentina luego del cierre del primer contrato. Y ahora la compañía se dispone a repetir ese crecimiento en el ámbito local con avanzadas negociaciones con un establecimiento de salud privado.

"En paralelo al proceso en desarrollo con el primer cliente que está tomando la iniciativa, sin duda esta herramienta va a estar en Chile el año que viene. TASY es un producto reconocido en el ambiente clínico como uno de los de mayor cobertura, ya que si bien en su nivel más básico se trata de un registro clínico electrónico, esta plataforma es ideal para tener un seguimiento completo de la administración de un hospital gracias a la innovación que hemos logrado en la industria médica", señala el ejecutivo.

Si bien destaca el nivel de avance que registra el sistema chileno en adopción de las fichas médicas electrónica como el más alto en Latinoamérica, Norese explica que la principal deuda pendiente está en su actualización, en lo cual inciden factores como los diseños que no permiten su posterior y limitan su interoperabilidad.

"Aunque en Chile han sido pioneros, la arquitectura ha quedado corta, como demuestran casos como el de una clínica que opera con cuatro sistemas simultáneamente para funciones como la agenda de consultas hasta los estudios médicos. En general, muchos sistemas en función son antiguos, sobre todo en instituciones pequeñas o de lugares más apartados geográficamente, muchas veces en el sector público", indica Norese. En este escenario, señala que la recomendación –más que privilegiar productos que satisfagan necesidades específicas de momento o los más económicos– es adquirir soluciones que puedan evolucionar y asistir las decisiones en el largo plazo.

El ejecutivo afirma que el aporta diferenciador de una herramientas como Tasy es su diseño como una "solución de continuidad que escala en módulos y posibilita la interoperabilidad integrando todas las áreas de la institución prestadora de salud, aumentando la productividad independiente de su tamaño y de la complejidad de sus procesos". Esta capacidad, explica, permite vincular los contenidos de imagenología de un paciente a su ficha clínica; o bien, que el módulo de gestión en el ámbito farmacológico maneje la prescripción de medicamentos a los pacientes en paralelo con la administración del stock del hospital, gracias a funciones inteligentes que permite predecir, e incluso, sugerir qué comprar.

"El futuro que vemos tiene que ver con la conectividad inteligente, como pasa en muchas industrias en la que abundan los datos, ya que hay poca inteligencia aplicada para ver qué hacer con esta información y tomar decisiones en un camino más rápido, sencillo y confiable desde el punto de vista del diagnóstico", resalta Norese.

Avances en equipamiento médico

Dentro de sus líneas de equipos médicos de alta tecnología, Philips introdujo este año en el mercado local sus nuevas versiones en dispositivos de ultrasonido y resonadores magnéticos. En este último ámbito, la compañía lanzó Ingenia Ambition 1.5T que ofrece marcar un estándar más alto para este segmento a partir de su tecnología BlueSeal, que opera con un imán totalmente sellado que reduce drásticamente la cantidad de helio líquido necesario para enfriar ese dispositivo, además reducir fuertemente las exigencias de ubicación de los equipos y de adaptación de la infraestructura hospitalaria.

"Con la nueva tecnología patentada por Philips, este es el primer resonador que prácticamente no usa helio –gas utilizado como refrigerante- lo cual evita las recargas cuyo valor supera los US$ 70 mil, y hace innecesaria la instalación de una tubería de salida a la atmósfera, bajando el costo de construcción de un hospital público o privado y posibilita una flexibilidad que antes no existía, sumado a una alta productividad y excelencia en la obtención de imágenes", enfatiza.

Por su parte, la compañía está actualizando su portafolio de equipos de ultrasonido con una nueva generación que potenció el nivel de resolución 3D en vivo, lo cual tiene una especial aplicación en el diagnóstico de la estructura y función cardíaca en tiempo real. "Es el tope de línea en ultrasonido, con una tecnología que optimiza la exploración, especialmente cardiológica, en tres dimensiones permitiendo la navegación a un nivel inédito, lo cual es de gran ayuda para diagnósticos rápidos como los que necesitan los pacientes críticos", resalta el ejecutivo.

Desde esta base, Norese tiene un diagnóstico optimista sobre las perspectivas para el próximo año en el país: "La salud es un tema prioritario, y afortunadamente así lo entienden desde el sistema público; hay importantes proyectos que están en marcha para el 2020 y que continúan siendo gestionados para un próximo cierre".