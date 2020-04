Mañalich a trabajadores públicos: “Hay que regresar al trabajo con todas las medidas de protección”

Salud

El titular de Salud dijo que la tasa de reproductiva del virus ha ido cayendo en la medida que hay más personas que se encuentran como recuperada.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, defendió la medida del gobierno de pedir que los trabajadores públicos que no están en grupos de riesgo vuelvan a sus trabajos desde el lunes.

“Tenemos una situación de que la tasa reproductiva ha ido cayendo”, dijo en la rueda de prensa donde dio cuenta del avance de la pandemia en el país y agregó que “hay personas que sin responder a este contacto estrecho -es decir que esté expuesta en una situación directa de relacionamiento con alguien confirmado con Covid-19- están recluidas en su domilicio, sin estar presentes en su lugar de trabajo, y eso produce un perjuicio muy grave”.

Ante la consulta si esto era prudente dado el periodo de mayores contagios que se avecina, dijo que “es importante explicar a los trabajadores que hay que regresar al trabajo con todas las medidas de protección que se han instituido, sin equivocarse en ninguna de ellas. En mi opinión personal, ha habido un sobreentendimiento o compresión inadecuada entre ser o no un contacto estrecho, porque al servicio de las personas, como es el deber del Estado, no podemos arriesgar a tener un Estado que simplemente no funcione en beneficio de la ciudadanía”.

Respecto de si este criterio se podría aplicar al sector privado, dijo que “evidentemente que en la medida que comunas están siendo liberadas de cuarentena, se genera un espacio propicio para retomar alguna actividad que se aproxime a cierta normalidad, porque lo que teníamos antes del coronavirus va a pasar mucho tiempo, años, antes de que pueda regresar y, por eso, es fundamental entender que todo esfuerzo por acercarse a estas personas, volver la trabajo, prestar servicios a tercero debe estar condicionado a medidas de protección universal”