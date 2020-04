Ministerio de Salud entrega primera señal a las clínicas: podrán retomar cirugías suspendidas y algunas atenciones no Covid-19

Salud

"Vamos a empezar a retomar aquellas cirugías programadas que a la fecha han sido suspendidas, debido a que efectivamente hemos visto que ha tenido un impacto importante, y eso vamos a ir retomándolo paulatinamente", indicó la subsecretaria Paula Daza, sobre la medida que abre a puerta a recuperar la actividad en atenciones no asociadas a la epidemia que han caído dráscticamente en la red privada.

En el marco del reporte diario del estado del Covid-19 en el país, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, entregó la primera señal hacia el sector de las clínicas privadas -que en los últimos días han dado a conocer un duro impacto económico debido a la postergación de los procedimientos no relacionados a urgencias- al indicar que se autorizará a las instituciones a retomar cirugías programadas suspendidas y algunas atenciones que no están ligadas a la epidemia.

La subsecretaria indicó que la implementación de esta autorización se irá evaluando "día a día y paulatinamente" ponderando al mismo tiempo las necesidades que vaya imponiendo la evolución del Covid-19. "Nos parece muy importante mirar estas dos realidades complejas, mirnado con la misma agudeza la propagación del Covid-19. Es muy importante ser prudentes y racionales", explicó la subsecretaria.

Respecto del momento para implementar esta medida a partir del instructivo que facultó la coordinación centralizada de las redes públicas y privadas por el Ministerio de Salud, Daza recordó que en los meses previos "hubo muchas proyecciones que programaron para esta fecha millones de personas que podrían tener coronavirus, y por eso nos preparamos para atender a un número importante pacientes tanto en la red pública como privada. Y afortunadamente por las medidas que se han implementado y la preparación que ha tenido nuestro país desde un inicio, el número de casos confirmados a la fecha no ha sido de la magnitud que se proyectó para ese momento".

Los efectos en red privada

Pese a la creciente demanda por atenciones de urgencia asociada al Covid-19, justamente el hecho de destinar la mayor parte de su infraestructura enfocada a la emergencia y postergar el resto de las prestaciones como intervenciones quirúrgicas (electivas) y las atenciones ambulatorias, está impactando a las clínicas en términos operacionales y financieros. "Existe una falsa percepción ciudadana en cuanto a que el sistema prestador privado está funcionando a plena capacidad y generando más actividad de lo habitual. Ello no se condice con la realidad", señaló al respecto hace pocos días la Asociación de Clínicas de Chile. En la oportunidad, el gremio alertó sobre los problemas de liquidez por la baja en ingresos -que se estiman en $ 245.000 millones mensuales-, y ya algunos planteles han comenzado a tomar acciones para garantizar su sustentabilidad.

En este marco, ayer la Red de Salud UC CHRISTUS informó ayer que se acogió a la Ley de Protección del Empleo, medida que implicó la aplicación de un ajuste de jornada laboral y suspensión de contratos al 30% de trabajadores, en tanto un 35% del personal, cuya remuneración supera el millón de pesos, entrará en una "medida solidaria de reducción de sueldo de entre 10% y 30%".

Otros prestadores privados han tomado decisiones en la misma línea. La Clínica Universidad de Los Andes se acogió a la Ley de Protección del empleo acordando la reducción de un 20% en la jornada de todos los trabajadores, salvo el 20% del personal clínico, administrativo y de apoyo de las áreas que atienden directamente y de manera preferente a pacientes Covid-19.

Asimismo, la Clínica MEDS se acogió a la Ley de Protección al Empleo principalmente para el caso de su personal administrativo y, además, han aplicado medidas adicionales como la rebaja temporal de sueldos de toda la plana ejecutiva y que los miembros del directorio no perciban dieta mientras dure la emergencia sanitaria. Otro caso es el de la Clínica Alemana de Osorno inició una reestructuración global con el propósito de revertir malos resultados acumulados y que se vieron agravados por el coronavirus.

La actualización del balance

11:20 En el balance diario del Ministerio de Salud, la subsecretaria Paula Daza, informó hoy que hay 473 nuevos contagiados en 24 horas en el país, totalizando 13.331 casos; de estos hay 6.118 casos activos, es decir el 46% del total . Además informó de 8 nuevos fallecidos, totalizando 189 deceso a causa del Covid-19.

También destacó que 7.024 personas se han recuperado, un 52% del total de los casos, desde que inicio el brote en nuestro país.

Respecto al Carnet Covid la susbsecretaria destacó que "no hemos hablado de un carnet de inmunidad (...) lo que significa es que la persona está dada de alta y tiene menos probabilidad de recaer en el Covid-19", al referirise a las declaraciones de la OMS de que este mecanismo no es confiable ya que no está comprobado que una persona, tras recuperarse de la enfermedad, se vuelva inmune a ella.

Hizo también un llamado a mantener los controles sanitarios, la distancia social, lavado de manos, evitar aglomeraciones, entre otros.

Informó que respecto a las personas con enfermedades crónicas o rutinas de salud, se retomarán las cirugías programadas, atenciones y tratamientos suspendidos, en el sector salud a causa de la crisis de la pandemia. "Nos parece pruedente retomar la atención en aquellas comunas donde está generando un efecto negativo en las personas (...) de forma paulatina".

De cara a nuevo fin de semana largo, subsecretaria Daza llama a la responsabilidad de las personas para que se mantengan en casa y no viajar a segundas viviendas. "Revisamos día a día las nuevas medidas que se pueden implementar para cada zona o comuna del país", dijo

La subsecretaria Daza no hizo referencia a la protesta que se lleva a cabo en Plaza Italia, sin embargo reiteró el mantener la distancia social y resguardarse por el brote del virus.