Ministro Paris: “Le pido a las Isapres que no aumenten el costo de sus planes en este momento de pandemia”

Salud

La autoridad se encuentra realizando gestiones con las aseguradoras privadas para evitar que éstas concreten el reajuste para el período 2021-2022 que deben informar antes del 31 de marzo próximo.

Tras el alivio que implicó el aplazamiento del alza de los planes de las aseguradoras de salud por un año en 2020, ahora el sistema se acerca a un nuevo punto de tensión ya que desde las isapres tienen hasta fines de este mes para informar el ajuste anual para el periodo 2021-2022 a partir de junio próximo.

En este escenario, el ministro de Salud, Enrique Paris, intervino hoy en el tema señalando que la cartera le pedirá a las isapres que no realicen un próximo aumento de los precios, o bien apliquen una postergación de esta medida. "En este minuto sería lo más adecuado, y se lo pido humildemente a las isapres, que ojalá no aumente el costo de sus planes en este momento de pandemia, donde mucha gente ha tenido pérdidas de trabajo", señaló hoy autoridad en una visita a las obras de ampliación del hospital Salvador.

En este sentido, Paris argumentó que las aseguradoras privadas de salud están en condiciones de realizar esta medida atendiendo al hecho de que "han tenido ganancias muy importantes, porque se han postergado muchas cirugías y consultas médicas, muchos procedimientos ambulatorios y muchos elementos que para ellos significaban un gasto enorme, y deben recapacitar en ese sentido".

En este punto, enfatizó que junto con el superintendente de Salud, Patricio Fernández, "estamos estudiando la situación y nosotros le hemos pedido a las isapres que dadas las ganancias importantes que tuvieron, pudieran postergar o no decretar el alza de los planes". Justamente Fernández señaló este martes ante la eventual decisión de instituciones privadas que "esperamos que esta situación no ocurra y esperamos que, si bien efectivamente es una posibilidad, esperamos que no se materialice".

Cabe señalar que este año el proceso se anticipa doblemente conflictivo, ya que aparte de quedar facultadas para implementar ahora el incremento postergado el año pasado (que promediaba un 4,5%) las isapres también tienen la posibilidad de aplicar los nuevos precios que hayan definido específicamente a partir de mediados de este año hasta junio de 2022, de acuerdo al marco normativo vigente. Es así que a la eventualidad de tener dos procesos de alza simultáneos en el lapso 2021-2022, el superintendente de Salud indicó esta semana que para la autoridad y los afiliados "sería bien visto que no se acumulen dos alzas y que, a lo menos respecto del ajuste correspondiente al periodo 2021-2022, esperamos que exista un gesto de la industria -o de una parte de las isapres- en el sentido de no reajustar los planes de salud".

En este marco, el personero se encuentra encabezando un proceso de diálogo con aseguradoras privadas. "Confío plenamente en Patricio Fernández, quien es el superintendente de Salud y él está conversando con las isapres", señaló hoy el ministro Paris, quien manifestó su expectativa de que estas gestiones conduzcan a evitar un aumento de los planes de salud para el periodo 2021-2022.