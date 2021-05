Moderna logra ganancias por venta de vacunas Covid-19, pero se desploma en bolsa por debate de exenciones de patentes

Salud

CEO de la farmacéutica estadounidense consideró que la suspensión de las patentes no es la medida correcta para garantizar las dosis a nivel global.

La farmacéutica estadounidense Moderna informó este jueves su primera ganancia trimestral, impulsada por la venta de vacunas contra el Covid-19 por un valor de US$ 1.700 millones en los primeros tres meses del año, y dijo que solicitará a las agencias de salud de su país la aprobación completa de su vacuna este mes.

Pero las buenas noticias para la compañía se vieron empañadas por el anuncio, el día anterior, de que el gobierno del presidente Joe Biden respaldará la excención de patentes de las dosis, para permitir una más rápida elaboración y distribución global, en medio del alza de casos en India y algunos países de América Latina.

Las acciones se desplomaron en la apertura del mercado y aún se mantienen con una caída de casi 9%. Y no es la única: Pfizer y Biontech, por ejemplo, también retroceden en bolsa 2,75% y 2,3%, respectivamente.

Las empresas del sector se han mostrado preocupadas por la decisión de Washington -a la que se ha sumado hoy la Unión Europea- porque estiman que puede sentar un precedente peligroso.

De hecho, Stéphane Bancel, CEO de Moderna, dijo que la medida "no ayudará a suministrar más vacunas de ARNm al mundo más rápido en 2021 y 2022, que es el momento más crítico de la pandemia".

"No hay capacidad de fabricación de ARNm inactiva en el mundo", dijo en una llamada a los analistas, y agregó que la mejor manera de defender al mundo contra el coronavirus es maximizar el suministro este año, desarrollar capacidad adicional en las instalaciones existentes y adaptar la vacuna a abordar nuevas variantes.

La compañía también dijo que los resultados de su ensayo de vacunas de fase 2/3 en niños de 12 a 17 años mostraron una eficacia del 96% y que no provocó efectos secundarios graves.

Moderna informó que sus ingresos totales subieron a US$ 1.900 millones en el primer trimestre por la venta de 102 millones de dosis de su vacuna contra el virus. Reportó ingresos netos de US$ 1.200 millones, frente a la pérdida de US$ 124 millones en el mismo período de hace un año.

Además, detalló que hasta ahora ha firmado contratos por un valor esperado de US$ 19.200 millones en ingresos totales para 2021 y que espera entregar hasta 250 millones de dosis en el segundo trimestre.