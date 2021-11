Nueva Masvida: “No vemos una crisis como para la desaparición de una isapre o inestabilidad sistémica”

Salud

Pese a las pérdidas inéditas de la industria a septiembre, el director ejecutivo de Nexus Chile -controlador de la isapre- Eduardo Sánchez, señala que su principal causa son medidas transitorias que “esperamos sean corregidas en el primer semestre de 2022”.

Las pérdidas históricas informadas por las isapres a septiembre pasado con cifras en rojo por más de $ 138.000 millones ya confirmaron al balance 2021 como el "peor resultado anual que ha tenido la industria", según su gremio. Ante esto, la Superintendencia de Salud monitorea al detalle "ante cualquier situación en la que tengamos que intervenir", como indicó su titular Patricio Fernández, quien advirtió que "claramente cuatro o cinco isapres están en una situación muy compleja".

Es en este escenario donde se está llevando a cabo la mayor operación de la industria en años: la compra del 100% de las acciones del grupo Colmena Salud por Nexus Chile, controlador de la isapre Nueva Masvida, adquisición que se encuentra en fase de aprobación por parte de la Fiscalía Nacional Económica. "Hemos llevado un proceso muy prolijo y eficiente. Las partes hemos colaborado en forma proactiva aportando todos los antecedentes de manera oportuna y transparente; por su parte, la Fiscalía ha sido muy profesional con un nivel de pericia técnica importante", señala Eduardo Sánchez, director ejecutivo de Nexus Chile.

Sobre esta base, el ejecutivo afirma que "seguimos confiados en un proceso exitoso y en contar con la aprobación de la fusión, que nos va a permitir contar con una compañía más sólida y estable, especialmente de cara a la situación que vive la industria en relación a sus resultados, por qué se producen y los distintos escenarios que pueden darse".

Al tercer trimestre, Nueva Masvida se ubicó en el grupo de isapres menos castigadas en sus resultados al cerrar con pérdidas por $ 3.759,4 millones. "Existe una asimetría importante en los impactos. Una isapre está completamente disparada con $ 60 mil millones en contra y en la otra punta estamos nosotros. Básicamente, esto responde a que algunas estaban mejor preparadas que otras para afrontar la crisis sanitaria, el incremento de los costos técnicos y dos años sin ajuste de planes. Las distintas isapres tienen un comportamiento histórico de ajustes de precios y tendencias siniestrales que frente a una exigencia mayor como la pandemia terminan provocando resultados que no son iguales para todos", sostiene Sánchez.

-¿Cómo se preparó Nueva Masvida para esto?

- Veníamos trabajando intensamente. Primero, nuestros planes de salud tienen una tarifa técnica bien ajustada a la realidad, ya que tratamos de ser muy responsables con la fijación y no tratar de competir en la variable precio, práctica que aplicamos desde que tomamos el control de esta cartera y tenemos un buen control siniestral sobre los gastos de salud. Por otro lado, en el último proceso de tarifas GES de 2019 tomamos algunos ajustes de precio que nos permitieron hacer frente a costos que nadie sabía que iban a ser tan demandantes como lo han sido este año. También aceleramos procesos de eficiencia operacional bajando los gastos de administración desde 15,7% sobre el ingreso a 11,5 %. Y hemos tenido una buena relación de alianza estratégica con prestadores para controlar la utilización de las prestaciones.

-Las pérdidas a septiembre son inéditas y anticipan el peor año de la industria. ¿Cuál es su análisis de la estabilidad del sector?

- Para nosotros es una situación dura, difícil, pero no tanto como el nivel de crisis que se está pintando. Nuestra convicción es que existen causales específicas y puntuales que tienen que ver con disposiciones transitorias que debimos afrontar por la pandemia. Por eso es que aplicando la normativa legal vigente con responsabilidad respecto de los ciclos de corrección de tarifas, debiéramos volver a la normalidad.

-Pero el superintendente advirtió que cuatro o cinco isapres están en una situación compleja.

- Yo no comparto la visión tan crítica del superintendente, ni vemos una situación dramática como se ha venido planteando. Cuatro o cinco isapres somos toda la industria y no consideramos que estemos en una situación así, y Colmena tampoco dado los resultados que tiene. Además, todas las isapres estamos cumpliendo los indicadores regulatorios de garantía, liquidez y de patrimonio; y ninguna está con un plan de ajuste de contingencia.

-Entonces, ¿cuál es el nivel de gravedad?

- No vemos a la industria en una crisis como para ver la desaparición de un isapre o tener una situación de esta naturaleza. Por supuesto que si ciertas cosas se perpetúan generan inestabilidad, pero no vemos hoy que estemos en una situación de inestabilidad sistémica.

No obstante, no quiero quitar la urgencia a la solución, que tiene que ser a través de la conversación con el regulador. La situación actual es consecuencia de medidas transitorias que esperamos sean corregidas rápidamente durante el primer semestre del 2022.

-¿Pero el hecho de que prestadores como las clínicas están en alerta por la estabilidad financiera de las isapres no es señal de riesgo de que el deterioro se acentúe?

-Lógicamente, los prestadores tienen derecho a tener algún grado de preocupación. Pero ellos no manejan la información que tenemos nosotros e interpretan una inestabilidad que no compartimos. Hemos estado en contacto con varios prestadores para contarles la situación en la que estamos y con todos ellos hemos tenido comprensión y ánimo de colaboración, con excepción de uno que ha tenido una posición distante.

Al respecto, en 2020 cuando los prestadores se vieron muy complicados con sus flujos porque la gente no podía ir por razones sanitarias, nosotros fuimos en apoyo de ellos apurando las liquidaciones y anticipando pagos.

-Sin embargo, hay clínicas que advierten que algunas isapres ya están solicitando alargamientos en los plazos de pago.

-Sí, en nuestro caso hemos enunciado que es probable que nos demoremos un poco más en dar pago a los compromisos, pero siempre dentro de la normativa contractual. Y la mayoría nos ha dicho que entiende la situación y que están dispuestos a colaborar para salir todos juntos de esta situación.

-Ustedes en su momento se hicieron cargo de una isapre en quiebra como Masvida, lo cual demuestra que esos procesos pueden pasar.

-La situación que sufrió la exMasvida y el grupo empresas Masvida fue un colapso financiero que tuvo su origen en lagestión de varios activos más allá la isapre, crisis que no tiene nada que ver con la situación actual de industria y no es comparable.

- Algunas isapres han realizado aumentos de capital importantes este año ¿Ustedes lo han hecho?

-No hemos tenido necesidad de hacer aportes de capital, pero de ser necesario por supuesto que tendremos que concurrir a ello. Hemos tenido suficiencia de activos y de liquidez, especialmente para hacer frente a todos nuestros compromisos y nuestros indicadores de patrimonio, liquidez y garantía así también lo reflejan.