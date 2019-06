Nuevamente los planes de las Isapres al alza: aseguradoras aplicarían fuerte aumento en la prima GES

Salud

De las entidades que ha informado sobre el nuevo valor para los próximos tres años, cuatro aplicarían alzas y una mantendría el precio.

La prima GES – ítem que corresponde al precio que cobran las isapres por aplicar las garantías del plan AUGE- registraría un aumento promedio de 35% en el caso de las aseguradoras que informaron los aumentos que aplicarán por un período de tres años.

De acuerdo a datos conocidos tras la entrega de los nuevos precios por parte de cinco instituciones privadas abiertas que se inició viernes pasado a la Superintendencia de Salud, un total de cuatro entidades de ese grupo reajustaron esta variable.

El incremento más importante en términos de variación lo habría anotado Banmédica con un alza de 38,4% desde 0,39 a 0,54. Por su parte, el aumento más significativo en términos de monto lo registraría Colmena, donde la prima escalaría de 0,52 a 0,70 (34,6%).

Asimismo, Vida Tres habría incrementado en 34,8% su prima GES, desde 0,43 a 0,58; en tanto Cruz Blanca aplicaría un alza de 32,3% al pasar de 0,51 a 0,67.

Dentro del grupo de las isapres abiertas, Consalud no habría aplicado un aumento en este ítem para el período 2019-2022 manteniéndola en 0,44. Por su parte, hasta el momento no se conoce la política implementada en este tema por Nueva Masvida.

Cabe señalar que en el periodo vigente 2016-2019, la "prima GES" registró un incremento promedio de 39,4%, momento en el cual el superintendente de entonces, Sebastián Pavlovic, sostuvo que se trataba de un incremento "muy superior a lo esperado".

Trascendió que la Superintendencia de Salud informará oficialmente en el transcurso del día los reajustes en la prima.

Los efectos en la industria

La prima GES es el valor que cobran las Isapre por el sistema que permite a sus beneficiarios atenderse por el plan de Garantías Explícitas en Salud, independiente de si ha solicitado dicho beneficio y de la etapa de la enfermedad en que se encuentre el paciente.

El aumento de este factor tiene lugar a dos meses del aumento de 5,1% promedio en los planes de las principales isapres para el periodo 2019-2020, decisión que generó una dura polémica en la opinión pública.

"Los aumentos de precios que están haciendo las isapres no están siendo aceptados por las personas, que consideran que el valor que le agregan estas instituciones no guarda relación con esos incrementos. No me cabe duda de que el incremento de la prima GES va a acentuar aún más la judicialización del sistema, y ahora las isapres van a tener que enfrentar dos frentes", indicó Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello.

A su juicio, la expectativa de que los usuarios recurran a los tribunales contra un alza en los precios de la prima GES (ex Auge) está relacionada a la mayor incidencia que está teniendo en el costo global de los planes y a la percepción de los afiliados respecto del valor recibido. "La prima GES que cobran las isapres no representa necesariamente lo que realmente usan las personas, y si encima se suben los precios, lo considerarán injusto e irán de recurso de protección", dijo.

Sánchez dice que las isapres "estiraron esta cuerda más allá de los razonable, utilizándola como una variable para ajustar los precios en el plan complementario".