Presidente Piñera presenta plan de reforma a Fonasa, que favorece a 14 millones de usuarios

Salud

El mandatario anunció que se creará un plan universal de salud para todos los chilenos, que va a cubrir "lo que es básico y necesario que necesita la familia" y que tendrá plazos máximos de atención.

Esta mañana, el Presidente Sebastián Piñera presentó en La Moneda el plan de reforma a Fonasa, que atiende a más de 14 millones de personas. Acompañado del ministro de Salud, Jaime Mañalich, el mandatario anunció que se creará un plan universal de salud para todos los chilenos, que va a cubrir "lo que es básico y necesario que necesita la familia" y que tendrá plazos máximos de atención garantizados.

El presidente aseguró que "este año tenemos que incorporar 1.000 especialistas" y reconoció que "tenemos un problema de infraestructura". Existen más de 3 millones de chilenos en lista de espera y algunos "esperan años y hay algunos que se mueren esperando", dijo.

Piñera afirmó que el nuevo Fonasa creará una red de prestadores de salud que primero comenzará con la red pública y se licitará para asegurar un menor costo. Fonasa se transformará en "un asegurador y defensor" de la salud de los chilenos, afirmó.

Además, se creará un seguro de medicamentos que reducirá hasta en 60% el precio de los remedios más recetados y se sumará al seguro para enfermedades catastróficas que ya se discute en la Cámara de Diputados.

Asimismo, mencionó que el nuevo Fonasa fiscalizará el buen uso de los recursos fiscales destinados a las prestaciones de salud.

El mandatario también hizo un recuento de lo que se ha hecho en su gobierno en materia de salud, destacando que el Congreso está discutiendo un seguro catastrófico, se están añadiendo nuevas patologías al Plan Auge y se está elaborando una reforma al sistema de isapres.

También agregó que entre sus compromisos está la reforma a las pensiones, la protección del empleo y resguardar el orden público. Además, hizo un llamado a la unidad a la oposición en "tiempos difíciles".

Para finalizar su mensaje, el mandatario pidió "al Congreso que apruebe lo más pronto posible el proyecto de Nuevo Fonasa".

Programa de infraestructura

El director nacional de Fonasa, Marcelo Mosso, dijo en entrevista con T13 que el programa debe ser gradual, y que se sumará a la incorporación de 1.000 especialistas y a un plan de infraestructura para la construcción de hospitales de US$ 10.000 millones en ocho años.

El funcionario también dijo que el gasto de bolsillo para la atención de salud es de 35% en Chile, frente a un 20% promedio de la OCDE.

La aplicación del seguro de medicamentos a una serie de remedios ambulatorios y la nueva cobertura de Fonasa permitirá un ahorro para las personas en el precio de los remedios entre un 50% y un 60%, explicó.

Respecto del gasto de la iniciativa, dijo que la cotización seguirá siendo de 7%, y será el Estado el que financie la diferencia para cubrir el plan universal de salud.

Además, confirmó que el proyecto será enviado al Congreso entre lunes y martes, y anticipó una tramitación no menor a un año. Una vez que sea promulgada la ley, tardará seis meses en entrar en vigencia.

Discusión en el Congreso

El ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward, especificó que el proyecto de ley ingresará mañana a la Cámara de Diputados y aseguró que esperan contar con un apoyo transversal en el Congreso para su tramitación. De hecho, el secretario de Estado mencionó que "nos gustaría que se apruebe en la Cámara en cuestión de semanas. Esperamos que sea un trámite rápido. El mes de enero es un período adecuado para tramitar y despachar una iniciativa como ésta desde la Cámara al Senado y comenzar a discutirla en marzo en el Senado".

Mientras tanto, el diputado del Partido Socialista y miembro de la comisión de Salud de la Cámara, Juan Luis Castro, indicó que el proyecto le "parece que la señal de tener un plan universal de salud que tenga tiempos máximos de espera es algo positivo para la población".

No obstante, el parlamentario de oposición mostró su preocupación sobre la "manera en que vamos a sacar adelante la red pública de hospitales en Chile que está desfinanciada. Yo no quisiera que el momento de competir en una licitación por el plan único de salud n donde unos compitan con los patines puestos, que son las clínicas, y otros compitan con muletas que no van a poder llegar a esa licitación para atender al público".

Recalcó Castro que en "esa jerarquización quisiera escuchar hasta dónde vamos a invertir para sacar de esos $ 400 mil millones deuda de los hospitales hoy en Chile para hacer realidad el plan de salud".

El diputado socialistas además llamó a terminar con "las sociedades de médicos que hoy lucran a partir de atenciones del plan auge con muy pocas horas funcionarias en la mañana pero por la tarde con grandes ingresos y honorarios que se llevan el 30% de esa deuda millonario".

Asimismo, Castro aseguró que de cara al debate legislativo que "siempre vamos a estar dispuestos a trabajar todo lo que sea necesario sobre la base de un debate".

Mirada técnica

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, destacó en conversación con DF que lo que hace esta reforma "es darle las atribuciones a Fonasa para que entregue todas las atenciones desde el punto de vista de acceso, calidad, oportunidad, y financiero para las personas. De esta manera, Fonasa se va a hacer cargo de un costo, principalmente, del foco preventivo que es uno de los temas más trascendentales en la salud pública que necesitamos en la atención primaria. También tendrá un foco muy importante de la atención quirúrgica y por supuesto todo lo que es a parte de rehabilitación".

A ello, Daza dijo que la iniciativa expuesta por el Presidente Sebastián Piñera "va a tener que determinar cuáles son los centros dónde se atenderán las personas, que por supuesto el sector público será una prioridad, pero si es necesario, va a tener que declarar otros centros en casos necesarios si están en el punto de vista de la oportunidad".

Consultada sobre cómo convergen los planes de salud universales de Fonasa y del sector privada, Daza explicó "en forma paralela va avanzando la reforma a las isapres que también crea un plan de salud universal que tiene que ir adecuándose a este iniciativa de Fonasa para que finalmente estos dos planes se hagan cargo de las necesidades de salud que necesitan las personas".

El representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Fernando Leones, apuntó que las directrices del proyecto se acercan a los objetivos que están trazados desde 2011 de la OMS, en donde " Naciones Unidas ha visto que la carga de enfermedad por las enfermedades crónicas, no transmisibles, están saturando los sistemas de salud en el mundo. Estas son respuestas que hay que dar. Chile ha tenido avances importantes".

Leones señaló que el sistema de salud de Chile según los expertos "consideran emblemático, pero evidentemente estas cosas de listas de espera, el altísimo gasto de las personas y de la proporción que quedan en la pobreza por los gastos en salud, es un señal que la enfermedad está superando el sistema".

La directora ejecutiva de Fundación Politopedia, Victoria Beaumont, valoró que el proyecto "es importante para el fortalecimiento del sistema público en el sentido en que estábamos pendientes. Ahora, es un tremendo desafío porque el sistema público, el mundo prestador, está tremendamente endeudado".

Beaumont añadió que este problema se arrastra de forma histórica y estructural, "entonces vamos a ver si está modificación a Fonasa lleva también alguna estrategia de fiscalización y gestión de también prestadores para poder generar prestadores sean eficientes y que además tengan un cuidado en el recurso público en salud".

Sobre cómo los prestadores del sistema público podrían entrar al procesos de licitación que creará la iniciativa con la alta deuda que tienen, Beaumont consideró que se tendría que generar un proceso de "transparencia de cuáles son los reales costos. Es muy probable que si se hiciera un estudio encontraríamos que los costos, por ejemplo de una de una cama UTI en un centro privado y en el sector público sin hotelería, son similares. Yo creo que se deben transparentar los costos reales y eso nos ayudaría a generar la decisión si realmente requerimos mucho más presupuesto y cómo generar ese presupuesto".

Declaró que este tema "es una discusión muy interesante y que ojalá en este gobierno se de el pie pero requiere altura política y creo que en este momento está faltando". Así, se "necesita que la oposición no sea mezquina en el sentido que crea que este gobierno pretenda privatizar la salud y de una vez entienda que cuando en el sistema público no esté preparado, el hecho que un privado no pueda otorgar las prestaciones, lo único que hace es eliminar el acceso al ciudadano".

Añadió que "si se es riguroso con los procesos de licitación que sean competitivas y además que se puedan gestionar que los precios sean acordes al mercado y no estén demasiados elevados por un tema de inaccesibilidad, yo creo que los parlamentarios de oposición deberían mirar el mérito técnico y eliminar el asunto político de esta crítica al lucro".