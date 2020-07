¿Qué pasó con Josefina Montenegro?

Salud

El sábado la abogada dejó su cargo como presidenta de la Asociación de Isapres. ¿Por qué tomó la decisión ese día?

A las 17:00 horas de hoy martes, la expresidenta ejecutiva de la Asociación de Isapres (AICH), Josefina Montenegro (43), debía haber participado en la reunión por Zoom que organizó la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. En su reemplazo lo hizo Gonzalo Simón, gerente general interino de la organización y quien lidera al gremio tras la renuncia de Montenegro el sábado pasado.

El fin de semana, la abogada se sentó en el escritorio de su casa y desde ahí redactó un correo que luego envió a los directores de la asociación en el que les informaba que daba un paso al lado y que dejaba su puesto de forma inmediata.

¿La razón? Desavenencias con las aseguradoras y la falta de conexión y empatía de las isapres con la realidad que se vive en el país. De inmediato, recibió varios llamados de los receptores.

"Cuando ella asumió, pensó que era un trabajo desafiante, y que ahí podría hacer algo muy importante para el país, una solución en un sector delicado. Creyó que podría ser parte de un cambio que le hiciera bien a Chile. Sin embargo, al final, ese anhelo no pudo avanzar", asegura un colaborador. Otro agrega: "Ella ingresó para ser parte de la solución y no fue posible. Por eso dijo 'mejor me retiro para que otros defiendan lo indefendible'. No comparte las decisiones, ni miradas ni la forma en que las expresan".

Eso no es todo. Si bien, desde su entorno cuentan que hace rato que venía pensando esta decisión, el viernes se confirmó una atractiva oferta laboral que por estos días analiza con bastante interés.

