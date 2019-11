Superintendencia de Salud multó a todas las isapres abiertas por irregularidades en cobertura GES a medicamentos

Salud

Las aseguradoras Nueva Masvida, Consalud, Banmédica, Colmena, VidaTres y Cruz Blanca, fueron sancionadas por un total de 8.200 UF.

La Superintendencia de Salud cursó sanciones al conjunto de las seis isapres abiertas del sistema asegurador privado como resultado de su fiscalización a las irregularidades en cobertura GES a medicamentos.

Con un monto total de 8.200 UF, la entidad informó que el detalle de las multas por institución en orden decrecientes es: Nueva Masvida (1.800 UF), Consalud (1.400 UF), Banmédica (1.300 UF), Colmena (1.250 UF) , VidaTres (1.250 UF) y Cruz Blanca (1.200 UF)

"Estamos dando cumplimiento al acceso a los medicamentos, con la disminución de gasto de bolsillo que trae consigo el uso de las canastas GES, dos objetivos principales de la Política Nacional de Medicamentos", señaló al respecto el superintendente (s), Patricio Fernández, sobre el resultado a la vigilancia de la medida 22 de ese plan.

La autoridad detalló que los cargos contra las aseguradoras de salud privadas se basaron en cuatro puntos:

1.- Remitir información errónea en el archivo maestro de prestaciones bonificadas, además de bonos no informados.

2.- Incumplimiento de la garantía explícita de protección financiera, lo que se tradujo en que las isapres cobraron más de lo establecido.

3.- Incumplimiento en el acceso de medicamentos e insumos GES en dos aspectos: no entrega de los remedios por falta de stock, o bien lo hace en cantidades menores a las prescritas, y que el convenio entre la isapre y la farmacia no contiene todos los productos garantizados en el decreto GES y/o no se ajustan a las especificaciones técnicas señaladas en el Listado Específico de Prestaciones (LEP).

4.- Incumplimiento a la obligación de las isapres de realizar las acciones que permitan el acceso efectivo a los beneficios GES.

A partir de este resultado, indicó que ese organismo instruyó a las isapres a que "realicen todas las gestiones para asegurar que ningún afiliado vea interrumpido su tratamiento AUGE y hemos contado con una buena gestión de parte de ellos, entregando incluso medicamentos a domicilio, para cumplir nuestras circulares".

Fernández señaló que la superintendencia continuará esta línea de fiscalización en este tema el próximo año, "foco que vamos a profundizar teniendo en claro los derechos ciudadanos como eje central".