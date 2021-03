Superintendente: “Esperamos que exista un gesto de las isapres de no reajustar los planes de salud”

Salud

Ante la eventualidad de que las aseguradoras apliquen tanto el alza que se aplazó en 2020 como un nuevo ajuste 2021-2022, la entidad fortaleció plataforma de solución de reclamos.

Tras el alivio que implicó el aplazamiento del alza de los planes en las aseguradoras de salud por un año en 2020, ahora el sistema se acerca a un nuevo punto de tensión, ya que desde las isapres tienen hasta fines de mes para informar el ajuste anual para el periodo 2021-2022 a partir de junio próximo.

Y en esta oportunidad el proceso se anticipa doblemente conflictivo, ya que aparte de quedar facultadas para implementar ahora el incremento postergado el año pasado (que promediaba un 4,5%) las isapres también tienen la posibilidad de aplicar los nuevos precios que hayan definido específicamente a partir de mediados de este año hasta junio de 2022, de acuerdo al marco normativo vigente.

Frente a la eventualidad de tener dos procesos de alza simultáneos en el lapso 2021-2022, el superintendente de Salud, Patricio Fernández, señaló que si bien la entidad no cuenta con las atribuciones para “inhibir esta facultad legal de las isapres”, al mismo tiempo enfatizó que “esperamos que esta situación no ocurra y esperamos que, si bien efectivamente es una posibilidad, esperamos que no se materialice”.

Por ello, la autoridad subrayó que tanto para el regulador como para “un grupo importante de afiliados, sería bien visto que no se acumulen dos alzas y que, a lo menos respecto del ajuste correspondiente al periodo 2021-2022, esperamos que exista un gesto de la industria -o de una parte de las isapres- en el sentido de no reajustar los planes de salud”.

Frente a dos eventuales alzas concentradas y el riesgo de una explosión de reclamos, Fernández indicó que la Superintendencia potenció su capacidad de atención y resolución con el desarrollo de una plataforma que atenderá los requerimientos de los afiliados una vez que reciban las cartas de notificación de sus respectivas isapres a partir de este 1 de abril. “Dado que nos preocupa que se puedan llegar a materializar dos alzas en un mismo año, hemos desarrollado un aplicativo a través del cual las personas pueden reclamar”, explicó.

Con esta herramienta esperan incrementar la participación de la superintendencia en la atención de reclamaciones –que actualmente bordea el 20% con 26 mil casos en 2020- y así posibilitar una opción que vaya canalizando las impugnaciones que actualmente se interponen ante los Tribunales de Justicia a partir de ventajas que ofrece la vía administrativa. “Mientras el plazo para interponer un recurso de protección es de 30 días corridos, en el caso de la Superintendencia, es de 90 días. Asimismo, hemos reducido los tiempos y esperamos que las personas tengan resueltas sus reclamaciones en 30 días hábiles”, indicó Fernández.

La próxima alza de planes motivó ayer al exministro de Salud, Jaime Mañalich, a plantear la idea de volver a postergar este aumento anual en 2021, atendiendo la situación de pandemia que sigue afectando al país y las altas utilidades de las isapres el año pasado. “Yo haría un nuevo esfuerzo como el del año pasado para que las isapres no suban los precios en los planes base”, dijo en Teletrece Radio

Al respecto, Fernández indicó que “no tenemos elementos normativos para pronunciarnos al respecto”, indicando que si bien “siempre estaríamos llanos a abrirnos a cualquier posibilidad, no es algo que esté en conversaciones”.