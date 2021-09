Amazon entra a la era de los robots para el hogar con la presentación de Astro

Amazon presentó hoy martes un robot doméstico llamado Astro, una pantalla sobre ruedas que funciona con su software de voz Alexa .

El robot apareció en un evento de productos de Amazon atendiendo a las mascotas mientras un usuario estaba ausente y siguiendo a un niño por su casa durante una videollamada. Puede patrullar la casa de forma autónoma y responder a los comandos de voz, y costará US$ 1.000 para los compradores invitados a finales de este año.

La pantalla del dispositivo, que de forma predeterminada muestra un par de círculos para imitar los ojos, es capaz de viajar aproximadamente un metro por segundo. Las cámaras integradas ayudan al robot a mapear su entorno y navegar, y Astro también incluye un periscopio para expandir su campo de visión.

"Los clientes no solo quieren a Alexa sobre ruedas", dijo Dave Limp, jefe de dispositivos y servicios de Amazon. "Lo hemos encarnado con una personalidad única que es propia".

