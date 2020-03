Apple pagará US$ 25 a cada usuario de los denominados iPhones lentos tras llegar a acuerdo extrajudicial

Telecom/Tecnología

La multinacional alcanzó un acuerdo extrajudicial en Estados Unidos tras demanda colectiva. En Chile también hay afectados.

Un máximo de US$ 500 millones tendrá que pagar la multinacional Apple, luego de alcanzar un acuerdo extrajudicial como solución a la demanda por haber ralentizado deliberadamente los modelos antiguos de sus teléfonos iPhone, como el 6 o el 7.

La resolución fue alcanzada por el colectivo de consumidores que interpuso la demanda y Apple, por lo que ahora el juez deberá determinar si acepta o no lo acordado.

Según la firma, la ralentización de los teléfonos mediante actualizaciones del sistema operativo iOS tenía como objetivo compensar la capacidad más limitada de sus baterías, para así prevenir que los mismos se sobrecargasen y apagasen.

Sin embargo, algunos usuarios consideraron que a través de la acción, Apple estaba empeorando el funcionamiento e incentivando la compra de nuevos teléfonos y baterías, por lo que presentaron una demanda colectiva que este lunes decantó en el acuerdo.

El compromiso establece que la multinacional pagará US$ 25 a los propietarios de iPhone 6 (que incluyen 6, 6 Plus, 6s y 6s Plus), 7 (que incluyen 7, 7 Plus) y SE en EE.UU. que utilizaran el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior. También indemnizará a los dueños de iPhone 7 y 7 Plus que usasen iOS 11.2 o posterior antes del 21 de diciembre de 2017.

Debido al número de afectados, la firma deberá pagar entre US$ 310 millones y US$ 500 millones. La cifra exacta se determinará en base a la cantidad final de teléfonos que cumplan con las características ya señaladas.

Sumado a esto, los propietarios detrás de la demanda colectiva original recibirán entre US$ 1.500 y US$ 3.000 cada uno, y sus abogados sumarán US$ 90 millones.

Pese a que la práctica de Apple de ralentizar los iPhone para prevenir problemas con las baterías no fuese ilegal, según los abogados el hecho de no haberlo comunicado abiertamente a los afectados les hizo creer que se trataba de un problema de obsolescencia de sus teléfonos y les llevó a comprar nuevos modelos.

Conflicto en Chile

Pero Estados Unidos no es el único país en el que los usuarios interpusieron demandas a Apple. A fines de diciembre de 2018, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) presentó una demanda colectiva ante la justicia nacional.

Mediante la acción, la organización solicitó la reparación de todos los teléfonos vendidos entre 2014 y 2017. En el caso de no poder repararse, pidió recomprarlos, además de una indemnización a cada afectado de $126 mil anuales, a contar desde octubre de 2016.

La acción fue acogida en enero del año siguiente por el 23º Juzgado Civil de Santiago, y en el dictamen se ofició a la Subsecretaría de Telecomunicaciones y a las empresas Entel, Wom, Claro, Movistar y VTR, para que informen la cantidad de usuarios que cuentan con equipos iPhone de los modelos en cuestión, y a la Dirección Nacional de Aduanas para que informe el nombre del importador de equipos y la cantidad de teléfonos internados al país desde el año 2013.

Sin embargo, en marzo de 2019, Apple solicitó a la justicia declarar inadmisible la demanda de Odecu, ya que a su juicio "Odecu no expone claramente en qué consistiría el supuesto defecto en el que funda la acción colectiva (...). No queda claro si Odecu reprocha un defecto: en los celulares iPhone mismos, en las baterías de los teléfonos iPhone, en el sistema operativo (iOS) que utilizan los celulares iPhone, o en las actualizaciones al sistema operativo".