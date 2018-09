Atentos amantes de iPhone: Hoy Apple presentará sus tres nuevos modelos

Telecom/Tecnología

El gigante de la manzana presentará hoy tres nuevos modelos de iPhone, uno de ellos con una pantalla de casi 6,5 pulgadas, la más grande hasta el momento, además de un renovado reloj Apple Watch.

El consejero delegado de Apple, Tim Cook, presentará hoy en el teatro Steve Jobs de su nueva sede en Cupertino (California) la nueva gama de teléfonos iPhone, el producto estrella de la compañía y del que dependen aproximadamente dos tercios de sus ingresos.

Estos smartphones serán las armas con las que Apple luche en la recta final del año, el periodo de más ventas del ejercicio, con su gran rival, Samsung, y la pujante Huawei, que superó por primera vez a la empresa de la manzana como segundo mayor fabricante mundial por número de unidades en junio.

De lo que descubra esta tarde Cook depende en gran medida el resultado para este ejercicio de la empresa con sede en Cupertino. Un iPhone con pocas novedades o un precio demasiado elevado puede empujar a los consumidores a otras marcas y espantar a los inversores, que a principios de agosto auparon a la tecnológica por encima del billón de dólares de capitalización. Apple es la primera empresa de EEUU en alcanza este hito.

FILTRACIÓN

El margen de sorpresa, sin embargo, es escaso. Una filtración la semana pasada reveló el aspecto del sucesor del iPhone X y del nuevo modelo del Apple Watch. Según Bloomberg, se espera que Apple presente tres nuevos teléfonos, incluyendo una versión con una pantalla de casi 6,5 pulgadas, la más grande en la historia de la compañía y una de las mayores del mercado -la del nuevo Note 9 de Samsung es de 6,4- . Además, Apple pondrá en circulación una versión mejorada del iPhone X, a la que se cree que llamará iPhone Xs, y una versión más barata equipada con una pantalla LCD en lugar de un panel Oled.

El precio, es la gran incógnita. El año pasado, la compañía sorprendió con el terminal más caro de su historia, con un precio de más de 1.000 dólares. Este año, los analistas están divididos. Neil Cybart, de Above Avalon, predice que el precio del iPhone XS de 5,8 pulgadas comenzará en US$ 949 y el nuevo modelo de 6,5 pulgadas subirá hasta los US$ 1.099.

Desde Morgan Stanley, sin embargo, creen que el precio oscilará entre los US$ 899 y US$ 999, respectivamente. Unas cantidades que la compañía tendrá que ajustar al resto de monedas, incluyendo el euro.

En cualquier caso, el consejero delegado de Apple se enfrenta a un dilema. Vender la nueva versión del iPhone X por el mismo precio sería algo difícil de explicar para los que lo adquirieron el año pasado, mientras que incrementar el precio pondría a prueba la fé de los consumidores en los productos de la compañía.

Sobre todo ahora que los fabricantes asiáticos, como Huawei y Xiaomi, están lanzando modelos con altas prestaciones a un precio más ajustado. El HuaweiP20 Pro, su buque insignia, se puede adquirir a un precio de 899 euros, por los 499 euros del Xiaomi Mi 8.

Tampoco está clara la fecha de lanzamiento. El ejercicio pasado, el iPhone X no llegó a las tiendas hasta el mes de noviembre, pese a que fue anunciado en septiembre, por problemas en la cadena de producción.

Si bien los iPhone serán el plato fuerte, también habrá hueco para el reloj Apple Watch. La compañía planea introducir pantallas más grandes en los dispositivos, en lo que será el mayor rediseño en los Watch desde su lanzamiento en 2014. En julio, Apple reveló que su negocio de wearables, que incluye también los AirPod, creció un 60% en el trimestre, elevando las ventas hasta superar los US$ 10.000 millones.