Canal cultural de TVN avanza en su implementación en señal abierta y se estrenará el 1 de julio

Diputado Marcelo Díaz criticó la parrilla que se está planificando por falta de contenidos para adultos, ya que el público es muy familiar.

El próximo 1 de julio es la fecha oficial de debut del canal cultural de TVN. Según explicó la presidenta de la estación televisiva, Anita Holuigue, y la productora ejecutiva del proyecto, Mariana Hidalgo, ya han conversado con 35 productoras chilenas -algunas de ellas en regiones-, para comenzar a armar la parrilla programática.

En el marco de su exposición en la Comisión Cultura de las Artes de la Cámara de Diputados, las ejecutivas detallaron que hasta ahora se han juntado con varias asociaciones gremiales como APCT, ANIMACHI, API, ADG, ADOC, SIDARTE, ATN y SCD, para buscar colaboraciones.

De esta manera, se definió que una parte de los contenidos serán locales y otro porcentaje se alimentará con producciones extranjeras, lo que levantó preocupaciones entre algunas diputados. Incluso, Marcelo Díaz increpó a las ejecutivas sobre la decisión de añadir programación de otros países, porque a su juicio "la ley tiene como objetivo promocionar el talento chileno".

Frente esta crítica, Hidalgo defendió la decisión adoptada por el canal, argumentando que fue conversada no sólo en las reuniones internas de TVN, sino que también con las productoras nacionales y se fijó una cuota de hasta 10% de programación ligada al extranjero.

"Esta decisión se tomó porque las producciones extranjeras vienen a sumar contenido que demoraríamos más tiempo de tener en pantalla, y siempre con una cuota de menos del 10% de la programación, ya que nuestra mayor parte de los recursos se destinará a contenidos locales. De hecho, hay producciones nacionales que la posiblidades de tenerla en TVN es a través de distribuidores internacionales. Nuestro objetivo es potenciar el talento chileno", expresó Hidalgo.

La defensa de la parrilla programática

En su exposición, además las ejecutivas dieron a conocer cómo se distribuirán los contenidos de la señal 2. El nuevo canal contempla 18 horas de transmisión, que partirán a las 6:00 am y terminará a las 00:00 am. En la primera tanda que finaliza a las 10:00 am el público objetivo son niños de 0 a 6 años; luego la programación será para rangos de edad de 7 a 12 años, incluida la familia y a partir de las 20:00 hrs en adelante sumado el horario prime, el visionado está enfocado en mayores de 13 años y adultos.

El diputado Marcelo Díaz criticó que la parrilla programática no apunta a satisfacer las demandas de cultura exigidos por la ley. "Falta (contenido) en la división adulta, porque hay un fuerte componente infantil (...) en la franja noctura debería haber espacio para ellos con la exhibición de documentales, cine, ficción, algo que apunte a los adultos y no tanto a lo familiar. En ese canal no se ve espacio para eso y la ley sí lo contempla", expresó el parlamentario.

La productora ejecutiva explicó que la empresa estatal está trabajando en un plan para fortalecer estos horarios en formatos culturales para adultos en su señal tradicional. "Nos interesa que se entienda que esta es una oportunidad para ampliar la oferta", acotó Hidalgo.

Y Holuigue agregó que: "buscamos diferenciarnos e incluir el público infantil es para diferenciarnos, porque hoy no se atiende a este segmento en televisión abierta. Y todos los programas de cultura de mayor participación son para adultos, son los niños quienes no lo tienen".

"TVN incluirá parte de los contenidos de TV Educa Chile, pero además sumará nueva programación. Habrá una franja horaria que parte a las 22:00 hrs donde se exhibirá formas más tradicionales de nuestra cultura nacional (...) El acento de este canal estará puesto en lo que nos identifica como país", explicó Holuigue.

Esta señal de libre recepción deberá destinarse íntegramente a la transmisión estos contenidos, especialmente de aquellos de producción nacional, y deberá cumplir las mismas condiciones de cobertura que su señal principal. Además, contará con un presupuesto separado de las demás operaciones de TVN, destinando una suma de hasta US$18 millones.