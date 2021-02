Carrera por el 5G: Entel, Movistar y WOM ganan espacio en la codiciada banda 3,5 GHz

Telecom/Tecnología

Subasta impulsada por el gobierno recaudó US$ 348 millones, que supera cinco veces el monto histórico percibido por Subtel en un proceso así. Claro y Borealnet no lograron un espacio.

Entel, Movistar Chile y WOM fueron los tres ganadores de la banda 3,5 GHz en la licitación 5G. Cada uno obtuvo cinco bloques de 10 MHz cada uno, lo que además significará que el Estado recaude $ 250.578 millones.

Una vez conocido el resultado, Claro Chile, que no logró adjudicarse un espacio, reafirmó su compromiso de desplegar tecnología de quinta generación: "Los resultados de esta primera fase de licitación de espectro de 3,5 GHz no detienen los planes de despliegue de 5G de Claro Chile. Continuaremos avanzando en el desarrollo de 5G con nuestro espectro actualmente disponible, incluyendo la banda milimétrica de 26GHZ, y de cara a la siguiente etapa del concurso público", manifestó la empresa haciendo un guiño a Pamela Gidi para que acelere la agenda para segunda parte.

Las ofertas que llegaron la mañana de este martes

Cinco empresas llegaron a la recta final de la licitación 5G, en la carrera para disputarse una porción de la banda 3,5 GHz, la más valiosa del mercado: Entel, Claro, Movistar, WOM y Borealnet. En esta oportunidad, los ejecutivos de estas firmas se instalaron desde temprano en las dependencias de Amunátegui 139 para agarrar la mejor posición para cuando el fiscal de la Subsecretaría de Telecomunicación (Subtel) leyera las ofertas de sus contrincantes.

Según los cálculos de la Subtel, los sobres cerrados de cada una de las firmas podían presentar hasta un máximo de 66 combinaciones distintas de montos y bloques por la banda 3,5 GHz, haciendo un mix entre las partes bajas y altas de la frecuencia. Entonces, los ejecutivos ansiosos de saber si su oferta era la mejor, analizaron los números de los rivales para tener un resultado preliminar antes de las 18 horas de este martes, hora en que se dio a conocer a los vencedores.

"Hemos recibido una cantidad muy importante de ofertas con altos montos, lo que muestra el valor económico que tiene el espectro radioeléctrico para el despliegue de la industria de las telecomunicaciones. Y a través de un análisis de combinaciones sacaremos el óptimo, proceso que se demora cerca de tres horas en ser concluido", manifestó la ministra de telecomunicaciones, Gloria Hutt al cierre del evento.

Apertura de sobres

En orden alfabético la Comisión Técnica de Subtel procedió a abrir los sobres pasada las 12:30 hrs. La primera oferta en conocerse fue la de Borealnet, que dio la sorpresa porque apareció en el evento. La semana pasada, uno de los temas más comentados en la industria fue que la finlandesa no asistiría a la subasta de la 3,5 GHz, ya que sólo había pujado por $ 37,5 millones entre las frecuencias AWS y 700 MHz. Sin embargo, sí concurrió a la ceremonia y, nuevamente, fue la postura más débil del mercado con $ 5.254 millones por 10 bloques de 10 MHz cada.

Después de la finlandesa, Entel también presentó una baja cantidad de combinaciones, con dos ofertas por la banda 3,5 GHz: la primera la hizo por cuatro bloques de 10 MHz por un monto de $ 80.300 millones; mientras que la segunda fue por cinco concesiones por $ 100.375 millones.

Desde la mexicana en adelante, el resto de la industria presentó documentos con un piso de diez combinaciones, con la estrategia de aumentar las posibilidades de ganar, al menos, dos bloques de 10 MHz, de la banda 3,5 GHz. En ese sentido, Claro hizo una decena de ofertas, con montos que oscilaban entre los $ 5.100 millones por cuatro concesiones, hasta más de $ 46 millones por nueve bloques.

En el caso de Movistar Chile y, pese a que fue una de las compañías más conflictivas durante el proceso de licitación, con cuatro intentos fallidos por frenar los concursos, presentó 13 ofertas diferentes por el espectro, partiendo en montos de $ 17.800 millones por dos bloques, hasta alcanzar los $ 117.480 millones por un total de 10 concesiones.

De hecho, la cruzada de la operadora española duró hasta 10 días antes de que se desarrollaran las subastas de 700 MHz; AWS y 3,5 GHz, cuando la Telefónica recurrió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para frenar sin éxito las útimas dos subastas.

El último sobre que se abrió fue de WOM, empresa que hasta ese minuto había hecho un desembolso por US$ 105,7 millones por bloques de las bandas bajas y medias bajas, 700 MHz y AWS, respectivamente. Esta cifra rompió el record histórico de recaudación Subtel, que desde su creación hasta la fecha había recibido US$ 70 millones por el espectro. Aún así, aunque no hizo la puja más alta, sí se la jugó con 45 combinaciones diferentes con montos que oscilaron entre los $ 17.922 millones por tres bloques y $ 38.579 millones por 10 concesiones.