Claro Chile subió 5,3% sus ingresos, pero elevó pérdidas al cierre de 2021

Las ventas subieron por mayor compra de equipos, aunque cayó la recaudación en los negocios móviles.

Claro Chile tuvo resultados mixtos en el último trimestre de 2021. Entre octubre y diciembre, la compañía mexicana ligada al empresario Carlos Slim obtuvo ingresos por US$ 254 millones, con un 2,7% más que el mismo período de 2020 (US$ 247 millones). Sin embargo, el Ebitda de US$ 46 millones, es 15% inferior a los US$ 53 millones del año previo.

Así, la firma redujo sus pérdidas trimestrates: pasó de números en rojo por US$ 12 millones en ese lapso de 2020 a -US$ 153.000 a diciembre pasado.

A nivel de todo el ejercicio 2021, la compañía acumuló pérdidas por US$ 70 millones, las que comparan con las cifras en rojo por US$ 61 millones de 2020. Los ingresos del período fueron de US$ 948 millones, lo que corresponde a un alza de 5,3% frente a 2020 cuando llegó a los US$ 998 millones. El Ebitda, en tanto, fue de US$ 203 millones, lo que se traduce en un retroceso de 4,4%, a US$ 195,2 millones, contra el período anterior.

Mayores ventas

Según el análisis razonado, la empresa finalizó 2021 con casi 7 millones de suscriptores en telefonía celular, al incorporar al cuarto trimestre 156 mil clientes móviles, de los cuales 103 mil fueron pospago.

En sus plataformas fijas registraron 515 mil abonados en banda ancha y 502 mil de contratos de TV paga.

Entre octubre y diciembre, los ingresos de la firma aumentaron por la mayor compra de equipos, pero éstos se vieron perjudicados porque disminuyó la recaudación en la línea de negocios móviles. El operador destacó que "seguimos viendo migración de prepago a pospago, ya que este último se ha vuelto mucho más atractivo en los últimos trimestres; los ingresos de pospago ahora representan el 92% de nuestros ingresos por servicio móvil".

Además, la firma terminó en el período un contrato de roaming con un competidor, que no menciona, pero que podría ser WOM, dado que están instalando torres para robustecer su red.

América Móvil fortalecerá red integrada de Brasil

y despliegue masivo de 5G en la región este año

La gigante latinoamericana de telecomunicaciones América Móvil, ligada al empresario Carlos Slim, reportó un alza de 263,4% en sus utilidades del cuarto trimestre, impulsada por mejores resultados operacionales y por la venta de TracFone a Verizon en Estados Unidos, en noviembre.

Así, la utilidad del año fue cuatro veces mayor a la observada en 2020. En materia de ingresos, la firma detalló un crecimiento de 7,7% en el trimestre, totalizando unos US$ 11.100 millones. "Varias operaciones incluyendo Perú, Puerto Rico, Europa del Este, República Dominicana, México y Brasil experimentaron un alto crecimiento de los ingresos por servicios móviles de entre 8% y 12,4%", detalló.

Además, la firma está dando pasos para expandirse en el 5G. El mercado regional que más desarrollo tiene es Brasil, donde hubo una licitación en la que lograron espacio en bandas adicionales. "Este espectro será utilizado para 5G lo que fortalecerá nuestra situación competitiva y nuestra estrategia de mantenernos como la red integrada más fuerte de Brasil", dijo.

En conferencia con analistas, la empresa, detalló que invertirán US$ 8.000 millones este año, con foco en el despliegue de esta tecnología en el 90% de sus mercados.