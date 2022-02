Claro Chile subió ingresos en el cuarto trimestre de 2021, pero ebitda disminuyó 15%

Telecom/Tecnología

En el período, la firma registró una fuerte disminución en sus pérdidas pasando de números en rojo por US$ 12 millones entre octubre y diciembre de 2020 a -US$ 153.000 en el mismo lapso del año pasado.

Claro Chile tuvo resultados mixtos en el último trimestre de 2021. Entre octubre y diciembre, la compañía ligada al empresario Carlos Slim recaudó US$ 254 millones, es decir, un 2,7% más que el mismo período de 2020 (US$ 247 millones). Sin embargo, en la línea del Ebitda -ganancias antes de los gastos financieros- decayó un 15%, con US$ 46 millones, en contraste con los US$ 53 millones del año anterior.

Según el análisis razonado de la empresa, Claro Chile finalizó 2021 con casi 7 millones de suscriptores en telefonía celular, al incorporar al cuarto trimestre 156 mil clientes móviles, de los cuales 103 mil fueron de pospago.

En sus plataformas fijas registraron 515 mil abonados en banda ancha y 502 mil de contratos de TV paga.

Entre octubre y diciembre, los ingresos de la compañía aumentaron por la mayor compra de equipos, pero éstos se vieron perjudicados porque disminuyeron la recaudación en la línea de negocios móviles. El operador destacó que "seguimos viendo migración de prepago a pospago, ya que este último se ha vuelto mucho más atractivo en los últimos cuarteles; los ingresos de pospago ahora representan el 92% de nuestros ingresos por servicio móvil".

No obstante, otro golpe para los mexicanos fue la terminación de un contrato de roaming con un competidor, el cual no menciona, pero que podría ser WOM, dado que están instalando torres para robustecer su red.

A nivel general, entre enero y diciembre la empresa mexicana los ingresos fueron de US$948 millones, lo que corresponde a un crecimiento de 5,3% en comparación con este mismo ejercicio en 2020, que fue de US$ 998 millones. El Ebitda del año pasado fue de US$ 203 millones, lo que se traduce en un retroceso de 4,4%, que son US$ 195,2 millones, contra el período anterior. En 2021, Claro Chile acumuló pérdidas globales por US$ 70 millones.