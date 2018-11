Crisis en TVN no da respiro: canal ahora despide a 80 trabajadores

Telecom/Tecnología

Desvinculaciones se dan a un día de que se conociera la renuncia de Francisco Orrego a la presidencia del directorio. Hace un mes, otras 80 personas salieron de la estación pública.

Las malas noticias parecen no terminar en TVN. A un día que se conociera la renuncia de Francisco Orrego a la presidencia del directorio, ahora se conocieron de nuevos despidos en el canal estatal, lo que se da en medio de una severa crisis económica que vive la empresa.

Al interior del canal confirmaron que serían 80 funcionarios los desvinculados, los que pertenecerían a diversas áreas de la estación.

La crisis por la que atraviesa TV llevó a que hace un mes se viviera otro episodio similar, con el despido de otros 80 profesionales. En ese entonces, en el área de prensa fueron desvinculados los editores Patricio Ojeda (política), César Olmos (deportes), Rodrigo Bravo (edición central 24 Horas) y Mónica Araya (Tu Mañana), además de periodistas, entre ellos Claudio Fariña, un director de switch y dos administrativos.

Fue por medio de una carta el presidente Piñera que Orrego presentó su renuncia al cargo, en la cual además de develar una fuerte crisis del canal, realizó fuertes críticas a la administración que actualmente es dirigida por Jaime de Aguirre.

"He llegado a la convicción de que mientras la gestión de TVN siga en manos de las mismas personas que la llevaron a su actual crisis, no será posible sacar adelante el canal, y todos los esfuerzos del directorio serán ineficaces, ya que la actual ley le otorga a la administración, y en particular a la dirección ejecutiva, una inamovilidad de hecho", sostiene en la carta enviada a Piñera.