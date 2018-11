Crisis total en TVN: Francisco Orrego renuncia a la presidencia con duras críticas a la actual administración

Telecom/Tecnología

En una carta enviada al presidente Piñera, indica que entre las razones de su salida está el poco control que puede tener el directorio de la administración de Jaime de Aguirre.

La crisis de TVN parece no tener fin. El último capítulo de esta teleserie se habría escrito el pasado lunes cuando el presidente del directorio de la señal estatal, Francisco Orrego, habría presentado su renuncia al presidente Piñera.

De acuerdo a lo señalado por El Mercurio en las razones dadas por Orrego devela una profunda crisis en el canal, sumado a fuertes críticas a la administración que actualmente es dirigida por Jaime de Aguirre.

"He llegado a la convicción de que mientras la gestión de TVN siga en manos de las mismas personas que la llevaron a su actual crisis, no será posible sacar adelante el canal, y todos los esfuerzos del directorio serán ineficaces, ya que la actual ley le otorga a la administración, y en particular a la dirección ejecutiva, una inamovilidad de hecho", sostiene en la carta enviada a Piñera.

Orrego añade que: "Renuncio porque encuentro extraordinariamente inconveniente y peligroso dejar en manos de la misma administración el gasto de 25 millones de dólares de financiamiento público que han sido aprobados como aporte extraordinario, sin que al mismo tiempo se hayan otorgado facultades reales a la mayoría del directorio para materializar cambios profundos en la gestión del canal ni para avanzar hacia mayores niveles de transparencia en el uso de los recursos".

Finalmente, de acuerdo a la publicación, Orrego comenta en la carta que "como acto de consecuencia profesional, y con la misma convicción que acepté la invitación a conducir el directorio de TVN, me veo en el deber de tomar la difícil decisión de presentar mi renuncia, pues no estoy dispuesto a avalar con mi presencia la mala gestión de la actual administración, ya que, al carecer el directorio de facultades reales para realizar los cambios que urgen, es imposible asegurar que los nuevos recursos públicos serán usados de una forma distinta a la que llevó a TVN a su actual situación crítica".

Reacción de los trabajadores

La renuncia de Orrego tuvo rápida y dura respuesta de la representante de los trabajadores en el directorio de TVN, Consuelo Saavedra.

En radio Duna, la periodista indicó que en su rol Orrego "hizo las cosas de la peor manera que yo pueda imaginar. Falta de liderazgo", añadiendo que "todo lo que él describe lo sabía antes de llegar al cargo, sabe exactamente cuáles son los quórum para remover al director ejecutivo".

"Todo lo que critica hoy sobre la inamovilidad, de que la ley no le permite hacer los cambios, eso está arriba de la mesa desde el día uno. Si él no fue capaz de hacer una gestión por una parte técnica y por otra política de los cambios y las transformaciones profundas que necesita este canal... bueno, entonces cuál es el problema ¿El problema es de él? ¿De la ley? ¿O de ambos?", añadió.

Revise la carta completa aquí