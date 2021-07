Didi queda valorizada en casi US$ 68.500 millones tras su apertura a bolsa en EEUU

Telecom/Tecnología

La plataforma tecnológica de movilidad más grande del mundo concretó la mayor OPI de una empresa china en Estados Unidos desde 2014.

Las acciones de Didi Global terminaron su primer día de cotización en Wall Street ligeramente por encima de su precio de Oferta Pública Inicial (OPI), valorando al gigante de los viajes compartidos en US$ 68.490 millones .

La mayor salida a bolsa de una empresa china en Estados Unidos desde 2014 justificó la decisión de Didi de moderar sus expectativas de valoración, luego de que los inversionistas expresaran su preocupación por el ritmo y la rentabilidad de sus nuevos servicios y mercados extranjeros.

Reuters informó en marzo que Didi esperaba que la OPI pudiera valorarla en hasta US$ 100 mil millones.

Las acciones de Didi, respaldadas por SoftBank, abrieron en US$ 16,65, más alto que el precio de la OPI de US$ 14 por papel. Los titulos cayeron en la tarde después de alcanzar un máximo de US$ 18.

La firma había colocado una oferta ampliada de 316,8 millones de American Depositary Shares (ADS) en la parte alta de su rango de entre US$ 13 y US$ 14, recaudando US$ 4.400 millones.

El precio le daría a la compañía un valor de mercado de aproximadamente US$67.000 millones, basado en las acciones en circulación que figuran en la presentación. Eso está muy por debajo del peak de un rango que se había extendido hasta US$100.000 millones tan recientemente como hace unos meses.

Didi, que también es respaldada por los gigantes en inversiones tecnológicas Alibaba, Tencent y Uber, fue cofundada en 2012 por Cheng Wei como Didi Dache, una aplicación para taxis. Se fusionó con su par Kuaidi Dache para convertirse en Didi Kuaidi y luego pasó a llamarse Didi Chuxing.

En base al precio de cierre, la participación en Didi de Cheng, CEO de la firma, tiene un valor de US$ 4.450 millones. Se le ocurrió la idea de una plataforma de transporte en una gélida noche de invierno en Beijing cuando tuvo problemas para conseguir un taxi.

SoftBank es el mayor inversionista de Didi y poseerá una participación de 20,2% en la empresa tras la OPI. Tencent tendrá 6,4%, mientras que Uber retendrá 12%. Cheng tendrá una participación de 6,5% en la empresa que creó.

Didi, la plataforma de tecnología de movilidad más grande del mundo, compró el negocio de su rival Uber en China en 2016, pero la compañía con sede en San Francisco mantuvo una participación en Didi en ese momento.

La cotización de Didi también la convierte en la última firma china en acceder a los mercados de capitales estadounidenses en medio de las tensiones entre Washington y Beijing. A pesar del enfrentamiento político, 29 empresas chinas recaudaron US$ 7.600 millones tras sus OPI en Estados Unidos en el primer semestre, según datos de Refinitiv.

Morgan Stanley Investment Management había indicado interés en suscribir hasta US$ 750 millones en acciones en la OPI de Didi y en Temasek de Singapur por US$ 500 millones. Goldman Sachs, Morgan Stanley y JPMorgan fueron los suscriptores principales en la operación.

A pesar de que se ubicará entre las cotizaciones más grandes del año, la actuación relativamente modesta del par y antiguo rival de Uber Technologies refleja la creciente cautela de ambos inversores sobre las acciones de crecimiento caras y la reciente represión de China contra sus principales actores tecnológicos.

La empresa de transporte privado está lidiando con una investigación antimonopolio sobre los gigantes de Internet de China, una fuente de incertidumbre para la empresa y sus pares como su principal patrocinador Tencent Holdings Ltd. Didi, que estaba entre las 34 empresas de tecnología a las que los reguladores ordenaron en abril corregir los excesos , advirtió en una presentación anterior que no podía asegurar a los inversionistas que los funcionarios del gobierno estarían satisfechos con sus esfuerzos o que escaparía de las sanciones. En mayo, el organismo de control antimonopolio ordenó a Didi y a otros líderes en el transporte a pedido que detuvieran las prácticas desde aumentos arbitrarios de precios hasta el trato injusto de los conductores.

Después de que la pandemia de coronavirus provocara un golpe inicial en su negocio el año pasado, Didi se recuperó rápidamente. En el primer trimestre, los ingresos se duplicaron con creces en comparación con el período equivalente del año anterior para alcanzar los US$6.400 millones. La compañía también obtuvo ganancias durante los tres meses, reportando ingresos netos de US$837 millones. Todavía registró una pérdida de US$1.600 millones el año pasado en ventas de US$21.600 millones.

La compañía planea usar los fondos de la OPI para invertir en tecnología, aumentar su presencia en algunos mercados internacionales e introducir nuevos productos, según sus presentaciones en Estados Unidos. Está planeando hacer su debut en Europa Occidental este año, informó Bloomberg News en febrero, y ha invertido mucho en las llamadas compras comunitarias, una de las áreas de mayor crecimiento del comercio electrónico en China.