Directorio de TVN formaliza ante Hacienda plan de inversiones

Presidente de la estatal dijo que pese a las diferencias al interior de la mesa, siguen trabajando.

Una señal de normalidad intentó dar el directorio de TVN, tras las diferencias que trascendieron por la continuidad del director ejecutivo de la señal.

El presidente de la mesa, Francisco Orrego, llegó hasta la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Senado a exponer sobre el plan de inversiones de la estación acompañado de las directoras Pilar Vergara y Anita Holuigue; el director Máximo Pacheco, pero también de la gerente general de la señal, Alicia Zaldívar, y del director ejecutivo, Jaime de Aguirre, quien pese a los cuestionamientos a las cláusulas de su contratación hecho por el presidente de la señal, precisó sentirse respaldado.

“Nunca no me he sentido respaldado, siempre me he sentido respaldado por el directorio”, señaló De Aguirre al terminar la exposición.

Orrego solicitó reserva de la comisión para entregar el plan de inversiones y señaló al terminar la cita que, pese al impasse y acusaciones cruzadas que se ha visto envuelto el directorio, ellos han seguido trabajando.

“Ese es un tema que nunca ha dificultado el trabajo de TVN y prueba de ello es el mismo proyecto de capitalización. No obstante todo el tema que se produjo, nosotros seguimos trabajando y los comités y la administración y la capitalización es muestra que seguimos sacando las tareas prioritarias para TVN”, dijo Orrego.

Respecto de la capitalización misma, el ejecutivo aclaró que el proyecto para ver en qué se gastarán los recursos que aportará el Estado ingresó el viernes a Hacienda, luego de haber sido aprobado por unanimidad por la mesa directiva, por lo que se espera, luego de una coordinación con esa secretaría de Estado, que comiencen a fluir los US$ 47 millones que se inyectarán.

“El proyecto de capitalización ya fue aprobado por unanimidad del directorio y fue ingresado la semana pasada a la Dirección de Presupuestos, con esto damos inicio a un proceso de revisión y de análisis. A partir de eso lo más probable es que se conforme una mesa de trabajo donde ambos equipos puedan ir resolviendo las distintas dudas (...) estamos muy confiados que se va a dar un proceso serio y responsable”, dijo Orrego.

Frente a los detalles del plan, Orrego prefirió mantener la reserva, pero dijo que lo resumiría en una palabra: “Productividad”.

“Nosotros tenemos que hacer que los recursos que recibamos por parte del Estado realmente nos ayude a mejorar la productividad y los márgenes de TVN para de alguna manera darle la estabilidad financiera tan anhelada por este directorio”, aclaró.