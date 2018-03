Dropbox completa exitoso debut en bolsa con alza de 40% en primer día de transacciones

Telecom/Tecnología

Se trata de la mayor apertura a bolsa de una empresa tecnológica desde el listamiento de la dueña de Snapchat hace poco más de un año.

Dropbox tuvo hoy un debut exitoso en el mercado bursátil neoyorquino, con un alza superior a 40% respecto de su precio de salida, en el lanzamiento más importante del sector tecnológico en más de un año.

La compañía especializada en el almacenamiento en la nube fue fundada en 2007, pero, según su máximo directivo y cofundador, Drew Houston, ha elegido hoy para lanzarse al mercado bursátil porque ya estaba preparada y "este era el momento".

"Estamos ya en las grandes ligas", afirmó Houston en una entrevista al canal financiero CNBC poco después de que, rodeado de representantes de su firma, asistiera al debut bursátil en la sede del Nasdaq, en la plaza Times Square.



Dropbox había fijado el jueves el precio de salida de sus acciones en US$ 21, después de haber determinado el día anterior un rango de entre US$ 18 y US$ 20 por acción.

Nada más comenzar hoy la cotización de los títulos, hacia las 11.35 hora local (15.35 GMT), el precio de las acciones subió rápidamente hasta los US$ 30 , con una ganancia de casi 43%.

Las primeras operaciones colocaron posteriormente el precio por encima de los US$ 31 , pero una hora después el valor de los títulos de Dropbox se estaba consolidando en torno a los US$ 30.

El lanzamiento bursátil de Dropbox había atraído gran atención en el mercado porque es el más importante del sector tecnológico desde el que protagonizó el 2 de marzo de 2017 la firma Snap, caída en desgracia porque desde su debut ha tenido un retroceso bursátil de 27%.

Dropbox "está creciendo bien, estamos disciplinados en los costos e invirtiendo en infraestructura", afirmó Houston al comentar unos números financieros que, en principio, no garantizan que a corto plazo pueda entrar en beneficios.

Respuestas pendientes

El año pasado, Dropbox, con sede en San Francisco, acumuló pérdidas netas US$ 112 millones, menores que las pérdidas de US$ 210 millones de 2016 y de US$ 326 millones de 2015. Respecto a los ingresos, alcanzaron en 2017 los US$ 1.107 millones, por encima de los US$ 845 millones de 2017 y los US$ 604 millones del ejercicio anterior.

Su principal tarjeta de presentación son los más de 500 millones de usuarios de su herramienta de almacenamiento en la nube, pero en su mayoría lo hacen gratis. Pero Houston recordó que esos usuarios han sido la vía para que Dropbox se hiciera con una cartera de clientes de pago que alcanza ya los 11 millones.

El máximo directivo de la firma sabe que la competencia en el sector es dura, por alternativas parecidas que ofrecen firmas como Apple o Google, pero, añadió, "la competencia no es una cosa nueva para nosotros". Según Houston, la empresa está trabajando intensamente para generar beneficios, pero evitó pronunciarse para cuándo se esperan.

Panorama agitado

Dropbox salió a bolsa en una jornada intensa de Wall Street, que el jueves tuvo la peor caída desde el 8 de febrero y que hoy operaba con grandes niveles de volatilidad.

Con el precio inicial ofrecido, Dropbox estaba calculando una capitalización de US$ 8.200 millones, por debajo de los US$ 10.000 millones que fueron fijados en 2014 cuando hizo una ronda de financiación privada.

De momento, la salida a bolsa de Dropbox ha generado una primera víctima, la firma rival Box, que hoy estaba cayendo cerca del 6% en la Bolsa de Nueva York.