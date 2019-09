El desempeño de los sectores económicos

Telecom/Tecnología

Aunque a nivel consolidado las empresas están mostrando un retroceso en sus resultados, a nivel de industria hay comportamientos dispares. El sector de las AFP aumentó 85% sus utilidades, mientras las cementeras -que reflejan el ritmo de la construcción- bajaron 53%. El sector público mostró un fuerte retroceso en sus cifras.

TVN con fuerte alza en sus ingresos, pero se mantiene con pérdidas

Un mejor desempeño tuvo Televisión Nacional de Chile (TVN) en los primeros seis meses de 2019, ya que el canal redujo en 45% sus pérdidas, pasando de perder $ 9.024 millones en el período enero-junio de 2018 a $ 4.898 millones en los seis primeros meses de este año.

Asimismo, hubo un aumento de 19% en los ingresos de la compañía, pues durante el primer semestre captó $ 23.483 millones, mientras que en el mismo período del año pasado esa cifra llegó a $ 19.718 millones. Según el estado financiero reportado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las ventas correspondientes a publicidad mostraron un alza de 30%, totalizando $ 16.184 millones.

En el análisis razonado, la empresa explicó que se debe a mayores ingresos de publicidad principalmente asociados al Festival de Viña y la Copa América.

El canal estatal tuvo una mejora en su Ebitda, aunque sigue estando en terreno negativo. A junio, este indicador pasó de -$ 7.054 millones a -$ 3.955 millones.

En la última página del reporte, con fecha 26 de julio de 2019, TVN informa que mediante un decreto exento del Ministerio de Hacienda, el gobierno le autorizó un aporte extraordinario de capital por $ 3.450 millones, conforme a lo dispuesto de los Presupuestos del Sector Público.



Otras empresas públicas

Correos de Chile fue otra empresa que reportó resultados, donde informó ingresos por US$ 82,7 millones, lo que se compara con los US$ 80,3 millones del primer semestre del año anterior.

A nivel de empresas portuarias públicas, un grupo de ellos -San Antonio, Valparaíso, Antofagasta, Iquique y Puerto Montt-, sumaron ventas por US$ 75,6 millones, frente a los US$ 64,4 millones del mismo período del año anterior. Tuvieron utilidades levemente inferiores al período comparable, con US$ 22,3 millones.

En transportes, Metro reportó ganancias por $ 8.937 millones, lo que se compara con una pérdida de $ 78.639 millones en el mismo período del año anterior. Los ingresos fueron de $ 217.932 millones, un alza respecto de los $ 188.770 millones del mismo período comparable, lo que se explica en parte por "mayores precios en la tarifa media y aumentos en variables que componen el polinomio de indexación".

En el plano productivo, la minera estatal Codelco -una de las empresas más importantes del país- fue duramente golpeada por factores externos como la guerra comercial, lo que la llevó a tener un retroceso de 74,2% en sus excedentes, los que llegaron a US$ 318 millones, lo que se compara con los US$ 1.235 millones del mismo período del año anterior.

Según explicaron hace unos días, la disputa arancelaria de Estados Unidos con China, considerada dentro de los factores exógenos, significaron US$ 452 millones menos en excedentes. Lo anterior considerando la fuerte caída del precio del cobre como consecuencia del conflicto de ambas potencias.

Reforma a las pensiones no merma desempeño de las AFP

A pesar de que la reforma de pensiones -que actualmente se discute en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados-, no ha tenido el mejor recibimiento por parte de las AFP, tienen otros motivos para estar contentas. Y es que según sus resultados financieros, las administradoras registraron un incremento del 85% de sus utilidades al primer semestre del año, anotando $ 267 mil millones en conjunto, unos US$ 393 millones.

De las seis compañías que hoy operan, Habitat fue la administradora que lideró las ganancias al experimentar utilidades por $ 75 mil millones. Le siguió ProVida con beneficios por $ 65 mil millones. Capital, por su parte, experimentó un avance de 64% y un registro de $ 47 mil millones. Un poco más abajo, Cuprum reflejó un incremento de 65% al anotar ganancias por $ 39 mil millones en los primeros seis meses del año.

Modelo y PlanVital experimentaron los menores niveles de utilidades, al ganar $ 22 mil millones y $ 16 mil millones, respectivamente.

En términos de ventas, las AFP tuvieron un alza de 13% respecto a la primera mitad del 2018, registrando un total de $ 412 mil millones (unos US$ 607,6 millones).

Nuevamente Habitat superó al resto de las administradoras, al informar ventas por $ 107 mil millones, anotando una variación del 11%. Le siguió ProVida y Capital con ventas por $ 101 mil millones y $ 72 mil millones, respectivamente. En último lugar quedó PlanVital.

Agroindustria aumenta su volumen de negocios

Durante el primer semestre de 2019 el sector de la agroindustria -considerando firmas de alimentos y firmas vitivinícolas- aumentó en 22,1% sus ingresos, totalizando US$ 5.479 millones, a diferencia del mismo período del año pasado, donde tenía US$ 4.488 millones. No obstante, presentó una baja de 15,9% en sus utilidades, las que llegaron a US$ 214,6 millones.

La situación para la producción de alimentos ha sido dura, principalmente por la megasequía que afecta al territorio nacional, con cambios de clima en temporadas no esperadas.

En el caso de las viñas, esto se produjo por una disminución en el mercado de las exportaciones, algo que se vio de alguna manera compensado con el aumento en las ventas de vino, a través de una mejora en el mix y mayor ingreso a través de los productos orgánicos, que cada vez van tomando mayor preferencia por los consumidores.

En el sector frutícola, los arándanos fueron los preferidos a través de un aumento generalizado de sus ventas, a diferencia de las frutillas y las moras, que bajaron sus ventas. De misma manera que los productores de vino, hubo una disminución de los volúmenes de fruta exportada, principalmente por los efectos climáticos adversos que afectaron la calidad del producto.

Aquello ha generado que actualmente hayan mayores aplicaciones preventivas para resguardar y mantener la calidad de la fruta.

Utilidades de la industria pesquera y salmonera a la baja

La industria pesquera -incluyendo también a la salmonera- presentó un leve aumento de 3,9% en sus ingresos, tras lograr US$ 1.774,2 millones el primer semestre de 2019, en comparación con los US$ 1.706,8 millones obtenidos el mismo período en 2018. Respecto a las utilidades, tuvo una baja de 43,9% con US$ 115,4 millones obtenidos, a diferencia de US$ 205,7 el año pasado.

En el caso de la industria salmonera a modo general, hubo una disminución importante del volumen cosechado traducido en un menor peso promedio, debido a la presencia de algas y bajos niveles de oxígeno. Aquello generó en algunas compañías menores volumenes de ventas y altos costos de procesamiento ante una menor escala de producción. También se generó un mayor nivel de inventario, disminución en precios de la trucha, mientras los costos de venta aumentaron y/o se mantuvieran estables, dependiendo de la compañía.

Por otro lado, en la industria pesquera, los precios de la harina y aceite de pescado se fueron a la baja por menor consumo de cerdo en China, por la presencia de la fiebre africana.

En el norte hubo menores ingresos debido a un inicio tardío de temporada y presencia de peces de baja talla, con menor captura de anchoveta, ante medidas restrictivas. No obstante, en algunos casos hubo mayor captura de jurel, donde se alcanzó la cuota completa.

Cementeras logran mayores ingresos pese a clima de menor dinamismo

En un escenario marcado por un dinamismo bajo las expectativas, las cementeras listadas a bolsa reportaron un leve incremento en los ingresos al cierre del primer semestre.

Se trata de Cementos Biobío (Cbb), Cementos Polpaico y Melón, que en su conjunto totalizaron ingresos por US$ 477,2 millones, equivalente a un alza de 5,3% respecto de los resultados del mismo período del año anterior.

Cbb explicó en sus estados financieros que a pesar de encontrarse en un escenario poco favorable, dado que los mercados que son sus principales clientes como los proyectos mineros u obras ligadas a la energía y construcción, se mantuvieron con un dinamismo bajo las expectativas, los despachos de cemento y hormigón aumentaron en comparación al mismo período del año 2018, totalizando cerca de US$ 140 millones.

En Melón, los despachos de hormigón crecieron 7,3% compensado parcialmente por la disminución de los despachos de cemento en un 2,8%, mientras que en Polpaico tuvieron un alza de 7% también producto de un mayor volumen de ventas de hormigón.

Eso sí, a nivel general las utilidades experimentaron una fuerte baja, con un consolidado que se redujo a menos de la mitad (53,4%).

El caso más llamativo es el de Cbb, que reportó una reducción en las ganancias atribuibles a los propietarios de 54%, que se explica en mayor medida por la baja en las ganancias provenientes del negocio del cemento de 38,7%, que a su vez, es producto de menores márgenes en la venta de este producto, y a los aumentos en los costos de distribución.

En tanto, las utilidades de Polpaico disminuyeron un 47,3% y las de Melón 12,4%.

En el primer caso, la disminución de las ganancias repercutió en una baja más moderada del Ebitda (9%). Siendo ambas un efecto de los mayores gastos producto del reforzamiento de las actividades de marketing y de la fuerza de ventas y asesorías.



Constructoras reportan positivos resultados

Las nueve firmas del rubro de la construcción que están abiertas a bolsa reportaron positivos resultados al cierre del primer semestre, con ganancias y ventas superiores si se los compara con el mismo período del año anterior.

Esto se tradujo en utilidades por US$ 124,8 millones, un alza de 43%, mientras que las ventas también experimentaron alzas a nivel general.

Retornos de los bancos crecen 11,6%

Los mayores bancos de la plaza país anotaron un buen desempeño a julio, con ganancias consolidadas por US$ 1.909 millones. La firma que tuvo la mayor utilidad durante el primer semestre fue Banco Santander. La compañía acumuló ganancias por $ 296 mil millones. No obstante, este monto significó un 2,9% menos respecto al mismo período del año pasado. De esta forma, Santander relegó a Banco de Chile al segundo puesto en utilidades. La compañía chilena registró ganancias mensuales a julio por $ 293 mil millones, cifra que representó un 3,9% menos respecto a igual época del año pasado.

En los últimos lugares se ubicaron Banco Security y Bice con ganancias por $ 40 mil millones y $ 33 mil millones, respectivamente.

En tanto, la banca experimentó ingresos por US$ 6.547 millones en su conjunto.