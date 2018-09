El nuevo nombre de UCV con miras a multiplicar sus audiencias

Telecom/Tecnología

En base al rating, esperan pasar de una participación de entre 2% y 3% a 10%. Ejecutivo dice que eficiencia productiva fue clave para mejorar resultados financieros.

Una profunda reinvención es la que está experimentando UCV TV, propiedad de Media 23 Spa (90%) y la Universidad Católica de Valparaíso (10%). Esto, porque tras una serie de análisis y estudios derivados del cambio de propiedad, ya está claro el nuevo nombre de la señal principal: TV+, cambio de imagen que implicará inversiones que van desde los US$ 600 mil a US$ 1 millón.

Fernando Gualda, gerente general de la estación, señala que de aquí a fin de año se hará el cambio.

“Después de un trabajo de un año, ya tenemos claro el plan de trabajo y la marca nueva”, dice y explica que esto se hace en razón de que la valorización del canal sumó US$ 13 millones, pero incluían US$ 3 millones en activos, donde estaba la marca y otros, que quedaron en manos de la universidad.

El ejecutivo explica que luego de realizar diversos estudios escogieron TV+, ya que contenía varios conceptos interesantes, que aludían a la relevancia que está retomando hoy en día la televisión.

“La pantalla es lo importante, por algo hoy día en las casas hay un lugar especial para ver televisión. Creo que hay un rebrote de la importancia del medio, donde el consumo diario sigue siendo de más de 3,5 horas por persona, y donde cada vez se buscan pantallas más grandes”, enfatiza.

En marzo del año pasado, el canal fundado en 1957 por la Universidad de Valparaíso fue adquirido casi en su totalidad por Juan Diego Garretón y Fernando Gualda a través de Media 23, sociedad a la que luego se incorporaron Gonzalo Martino y Jesús Diez con el 50%.

De esa fecha y hasta ahora, lograron dar vuelta la situación en la que se encontraba sumergida la señal. Pasaron de pérdidas, a utilidades al cierre del primer semestre de este año por $ 284 millones antes de impuestos.

Gualda dice que esto lo lograron gracias a la mayor eficiencia producto del uso de mayores tecnologías y a la disminución de costos.

Además, con la nueva estrategia esperan poder alcanzar una porción más grande de mercado del que poseen actualmente (2%-3%) en base al rating que mide la audiencia.

“Pensamos que tenemos tamaño para ser del orden del 6% al 10% del mercado y es ahí donde nos queremos quedar, nos sentimos cómodos con ese tamaño”, dijo el empresario.

El desafío de monetizar nuevas señales

En la actualidad, la estación posee tres señales: la nueva TV+, enfocada en el segmento 25-64 años, hombres y mujeres ABC; UCV3, de carácter cultural que desarrolla en conjunto con la universidad; y TaTeTi, 100% enfocada al público infantil.

Pero podría llegar a tener un total de cinco. Pese a que aún no han logrado monetizar las dos restantes, Gualda descarta el ingreso de nuevos inversionistas para lograr ese objetivo.

Explica que según su modelo de negocios, inyectar más dinero no es el punto, ya que la TV abierta funciona en base a publicidad y distribución. Por eso, considera clave el rol que juegan los operadores de TV de pago, donde en su caso por ejemplo, no llegan a quienes tienen contratado DirecTV.

“Mientras no tengas distribución de los operadores de TV pagada se hace muy difícil (financiar esas señales), entonces la obligación de que esos operadores tengan que distribuirnos todo, para mí es clave. Y yo no se si se está hablando de esa manera con la autoridad, entonces todas las exigencias están puestas hoy día en los canales, las obligaciones de invertir, de crecer, de hacer todo, pero en el resto de las entidades no hay ninguna obligación”, recalca.

TV digital: "Es un error como se pensó la ley"

En 2014, a través de la Ley de Televisión Digital, se decretó que en el plazo de cinco años la actual televisión analógica debía migrar a digital el 100% de su cobertura. Pese a que UCV TV posee pocas antenas en comparación a las grandes firmas y -a juicio de Gualda- están bien con los tiempos, "es un error cómo se pensó la ley".

- ¿Cómo va el proceso de traspaso a lo digital?

- Ya cambiamos varias antenas y, de hecho, estamos pidiendo nuevas antenas. Estamos desde hace mucho rato funcionando digitalmente en Santiago y Valparaíso. Uno de los grandes temas ahí es cómo se armó la ley, sobre todo para los canales que tienen muchas más antenas que nosotros. En nuestro caso, con Santiago y la V región tenemos el 60% del país, pero queremos llegar a alrededor de 12 ciudades, que representan más o menos el 90%-95%. El problema es que hay canales que tienen más de 200 antenas y creo que es un error como se pensó la ley.

- ¿Qué quiere decir con que está mal pensada la ley?

- La ley te obliga a tener dos operaciones en paralelo con todos los costos que eso significa y eso lo pagan los canales. Nosotros desde hace más de dos años tenemos operaciones funcionando en paralelo, hace más de dos años tenemos en nuestra escala tres canales al aire sin poder monetizar otros dos canales; eso llévalo a canales que tienen más de 200 operaciones, es un costo operacional alto. Creo que la ley, por muchas razones no quedó bien hecha y por eso creo que Chile va a ser el último país del mundo en que se implemente la ley de televisión digital terrestre.

- ¿Cree que podría ser una solución posponer el apagón análogo?

- No creo que sea un tema de posponerlo o no, es como chutear hacia adelante un problema. Nosotros estamos perfecto en nuestros tiempos planificados, de hecho vamos a hacer más antenas de las que teníamos pensando originalmente. Vamos a cubrir, como dije anteriormente, más del 95%. El tema pasa en cómo está pensada la ley, más que para nosotros, para la industria.