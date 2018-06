Empresas de celulares inician contactos con el gobierno tras restricción en el uso del espectro

Telecom/Tecnología

Entel lidera el lobby para intentar revertir las recientes resoluciones que limitaron la concentración del uso de las bandas de frecuencia entre los principales actores de la industria.

Revertir los efectos de las dos medidas que hoy tienen congelada a la industria de las telecomunicaciones es una prioridad para los operadores.

Esta semana, la Corte Suprema acogió la reclamación de la asociación de consumidores Conadecus y estableció un límite de 60 Mhz de espectro para cada empresa móvil, con lo cual las mayores empresas del sector (Entel, Movistar y Claro) deben devolver 70 Mhz que fueron licitados en 2014. Por otro lado, la semana pasada la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) decidió congelar el uso comercial de la banda 3.5 Ghz para estudios de internet de alta velocidad o 5G. Ambas medidas activaron las alarmas de las empresas.

Frente a esto, las compañías ya desplegaron todo un contingente con el fin de llegar a un acuerdo con la Subtel y evitar el congelamiento de las inversiones en infraestructura digital y una paralización del avance de las tecnologías como efecto de una judicialización de ambos conflictos, sostienen las empresas.

Entel ha liderado este lobby. El miércoles, el gerente de regulación de la empresa, Manuel Araya, se reunió con autoridades de la Subtel. Ayer fue el turno del director para Latinoamérica de GSMA, el gremio que reúne a las empresas móviles a nivel mundial. Sebastián Cabello aterrizó ayer a primera hora al país para reunirse con varios operadores -entre ellos, WOM, Claro, y Entel-, para luego tener una cita con la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi. Hoy sostendrá encuentros con representantes del segundo piso de La Moneda y con el Ministerio de Economía.

“Este gobierno tiene una agenda digital importante y si queremos tecnologías que permitan smartcities, autos conectados, eso no es posible si no hay espectro. Sin esto no va a haber 5G. En el caso de la banda 700 Mhz (4G), para que se pueda remediar lo antes posible, es necesario que se suban los límites de espectro. Con 3.5 Ghz, lo más importante es que no haya decisiones arbitrarias y que se siga un debido proceso. Por eso queremos trabajar con la Subtel”, dijo Cabello.

“Estamos empezando a conversar con el gobierno para superar esa dificultad y esperamos que Chile no se retrase, queremos seguir colaborando con el gobierno para que prime la racionalidad y que Chile tengan 5G lo antes posible.”, explicó Araya.

Para el representante de la asociación de empresas móviles, establecer un límite de 60 MHZ, como determinó el fallo de la Corte Suprema es no entender el avance de la tecnología.

“El límite de espectro es algo que tiene que ir cambiando para cada licitación; limitarlo no tiene sentido. Hoy un operador necesita por lo menos más de 300 Mhz y no 60 Mhz. Para mantener una buena calidad de servicio, cuanto más espectro posible se tenga mejor”, dijo.

El directivo agregó: "Cuando se licita espectro, el operador invierte y se tiene mejores servicios, retrotraer eso es quitar cobertura al consumidor y es menor calidad de servicio. Este un fallo retrogrado que no debería haber tomado la Corte Suprema".