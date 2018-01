Entel Perú impulsa ingresos consolidados de la compañía en 2017

Telecom/Tecnología

La empresa alcanzó una utilidad consolidada de US$ 71 millones, lo que representa un crecimiento de 27%.

Tras un inicio difícil, Perú sigue impulsando los resultados consolidados de Entel con un crecimiento sustantivo de más de 1,7 millones de clientes solo durante 2017, según informó la empresa de telecomunicaciones a través de sus Estados Financieros.

Los ingresos móviles de esa operación crecieron 31% al cierre de 2017, en comparación con el mismo período de 2016, y la base total de clientes en ese país ya alcanza a 6.543.127 de abonados. Es decir, un 36% más que el cuarto trimestre del año anterior.



Según se informó, este resultado contribuyó fuertemente al alza de 4% en los ingresos consolidados de la compañía a diciembre, los que llegaron a US$ 3.180 millones. Otro elemento que influyó en este crecimiento fue el buen desempeño de los servicios fijos en Chile, gracias a mejores resultados de los servicios de datos/TI para Corporaciones y Empresas, y al avance de los servicios Entel Hogar en el segmento residencial.



El gerente de Finanzas y Control de Gestión de Entel, Felipe Ureta, explicó que “los resultados de 2017 dan cuenta que la compañía ha continuado progresando en el aumento de sus ingresos y clientes en ese país. La consistencia de la estrategia que hemos desplegado en Perú, donde hemos invertido en el fortalecimiento de nuestra infraestructura y en una atractiva oferta de voz y datos, se ha traducido en una fuerte preferencia de marca y crecientes niveles de satisfacción de clientes”.



Respecto a Chile, el ejecutivo agregó que “Entel ha continuado evolucionando en su oferta de datos móviles gracias al despliegue de su red 4G+ a nivel nacional, su capacidad en infraestructura y preferencia de marca, además de la inversión en transformación digital para mejorar la experiencia del cliente y aumentar la eficiencia en los procesos”.



Al cierre de 2017, la compañía obtuvo una utilidad consolidada de US$ 71 millones, lo que representa un crecimiento de 27% comparado a 2016, y se explica principalmente por un mayor resultado operacional, así como por menores costos financieros netos.



En tanto, el EBITDA consolidado creció un 3% en 2017, llegando hasta los US$ 711 millones.