Francia aprueba impuestos sobre ganancias de Facebook y Google, a pesar de advertencias de EEUU

Telecom/Tecnología

Estados Unidos sugirió que podría utilizar herramientas comerciales de represalia.

Francia no retrocederá en el impuesto que ha contemplado para compañías como Facebook Inc. y Google de Alphabet Inc., incluso después de que Estados Unidos sugirió que podría utilizar herramientas comerciales de represalia.

El Senado francés aprobó un proyecto de ley el jueves para imponer un impuesto de 3% a las empresas de tecnología global con al menos US$845 millones (750 millones de euros) en ingresos mundiales y ventas digitales por un total de 25 millones de euros en Francia. EEUU dijo el miércoles que examinará si el impuesto perjudicaría a sus firmas de tecnología, acudiendo a la llamada investigación de la Sección 301, la misma herramienta que el presidente Donald Trump utilizó para imponer aranceles a los productos chinos por el presunto robo de propiedad intelectual del país.

Francia indicó que el impuesto digital es conforme a las normas internacionales y que no aceptará el uso de herramientas comerciales para tratar de frustrarlo.

"Creo profundamente que, entre aliados, podemos y debemos resolver nuestras diferencias sin acudir a las amenazas", dijo el ministro de Hacienda francés, Bruno Le Maire, en un discurso en el Senado. "Francia es un estado soberano que decide sus medidas fiscales con soberanía y seguirá tomando decisiones fiscales soberanas".

Con la aprobación del proyecto de ley, Francia se convertirá en el primer país de la Unión Europea en imponer un gravamen de este tipo, y otras naciones, entre ellas el Reino Unido y Alemania, están evaluando impuestos similares. Un impuesto digital generalizado en toda la UE no obtuvo consenso en el bloque de 28 países este año. Francia fue uno de los principales defensores de un impuesto a nivel regional sobre los ingresos de las tecnológicas de publicidad digital, ventas de datos de usuarios y servicios similares —el llamado impuesto GAFA (acrónimo de Google, Apple Inc., Facebook y Amazon.com Inc.).

Primera investigación

La legislación, que entra en vigencia de manera retroactiva a partir del 1 de enero de 2019, está dirigida a cerca de 30 empresas en todo el mundo. Si bien la mayoría serían estadounidenses, la lista también incluiría empresas chinas, alemanas, británicas e incluso francesas. Afectaría a las empresas que se benefician por proporcionar servicios digitales a usuarios franceses.

El presidente Emmanuel Macron tiene dos semanas para firmar o proponer cambios a la legislación. Los presidentes franceses rara vez modifican las leyes una vez son aprobadas por el Parlamento. Solo ha sucedido tres veces en los últimos 40 años.

Le Maire dijo que habló con el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, el miércoles, y señaló que es la primera vez en la historia de las relaciones entre los dos países que Washington ha abierto una investigación a la Sección 301 contra Francia.

Tensión comercial

La aprobación de esta ley y la investigación de EEUU amenazan con tensar aún más los lazos transatlánticos mientras las dos partes se preparan para negociar un acuerdo comercial limitado sobre productos industriales. En el pasado, el gobierno francés solicitó a EEUU trabajar de la mano con Europa en la OCDE para llegar a un "impuesto digital justo".

Estas conversaciones de la OCDE se han acelerado en los últimos meses. Le Maire reiteró que Francia aboliría su impuesto a las ganancias si se llega a un acuerdo OCDE.