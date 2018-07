Ganancias de matriz de Google crecen 40,7% en primer semestre pese a multa récord de la UE

La compañía registró en los seis primeros meses de 2018 ingresos por US$ 63.803 millones, una cantidad que es 25,7% superior a los US$ 50.760 millones que consiguió de enero a junio del año pasado, informó EFE.



Los resultados de Alphabet incluyen la multa de US$ 5.070 millones que le impuso la semana pasada la Comisión Europea (CE) por utilizar su sistema operativo Android para reforzar la posición de dominio del buscador Google.

Para el segundo trimestre, Alphabet reportó ventas por US$ 26.240 millones, lo que se compara con los ingresos por US$ 25.550 millones que esperaban los analistas encuestados por Bloomberg. Las ventas de su unidad de publicidad, en tanto, subieron 24%.

La compañía entregó dos cifras de ganancias diferentes para dar cuenta de la multa impuesta por Bruselas. Excluyendo ese ítem, Alphabet dijo que sus utilidades ascendieron a US$ 11,75 por acción.

La publicación del balance fue bien recibida por el mercado, y la acción de Alphabet se disparó hasta 6,1% en las operaciones fuera de rueda, ya que las cifras se dieron a conocer después del final de las transacciones diarias.

Google ha seguido dando un espacio más prominente a los avisos de búsqueda en los teléfonos móviles, fomentando un fuerte crecimiento de las ventas. El gasto en los avisos de búsqueda de Google Shopping, que permiten a los comercializadores promocionar sus productos, aumentó 31% en el segundo trimestre, según datos de la firma de marketing digital Merkle. El incremento desafía los esfuerzos de su rival Amazon por desarrollar su propio negocio de publicidad.

Google también se sacudió los efectos de la Ley General de Protección de Datos, la norma de privacidad de la Unión Europea que comenzó a regir en mayo y que limita el uso de publicidad dirigida. Los analistas tampoco esperan que la investigación antimonopolio de la UE reduzca en forma significativa los beneficios de la firma. "La multa contra Android sugiere que lo peor del peligro regulatorio ya pasó", comentó Mark Mahaney, de RBC Capital Markets, en un reporte a sus clientes citado por Bloomberg.

Las sólidas ventas llegan en momentos en que los costos para el gigante tecnológico siguen aumentando. El gasto de capital de Google se incrementó a US$ 5.300 millones, un alza de 87% frente al segundo trimestre de 2017. La suma que Google paga a sitios de Internet y sus socios móviles para distribuir su motor de búsqueda y avisos, conocida como Costos de Adquisición de Tráfico, aumentó a US$ 6.400 millones en el trimestre.

Los inversionistas están buscando señales de crecimiento más allá de la publicidad, como el negocio de computación en la nube de Google. La otra gran fuentes de ingresos de la compañía, que incluye a la nube, además de las ventas de hardware y aplicaciones, creció 37% a US$ 4.400 millones en el segundo trimestre.