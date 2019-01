Ganancias de Sonda caen 83,5% en 2018 por negativo efecto cambiario en determinación de impuestos

Telecom/Tecnología

Las ganancias de Sonda cayeron 83,5% en 2018 a US$ 15,4 millones, informó este miércoles la compañía, una de las principales prestadoras de servicios tecnológicos de Latinoamérica.

La compañía atribuyó la caída a un efecto negativo en la determinación de impuestos, asociado a fluctuaciones cambiarias por US$ 23,3 millones. En 2017, el mismo efecto cambiario fue positivo por US$ 14,6 millones, con lo que la variación neta de ambos impactos implicó un efecto negativo de US$ 37,9 millones.

Sonda recordó además que el resultado de 2017 incluyó un efecto extraordinario por la venta de su participación en la filial Transacciones Electrónicas por US$ 36,5 millones después de impuestos.

"Descontando lo anterior, la ganancia neta habría sido inferior en 8,6%", aseguró la compañía, controlada por el empresario Andrés Navarro.

Los ingresos consolidados de 2018 ascendieron a US$ 1.151,7 millones, 4,9% menos que el año anterior, mientras que en moneda comparable, los ingresos crecieron 1,8%, aseguró la empresa a través de un comunicado.

En Chile los ingresos fueron de US$ 530,2 millones, un alza de 0,3%, mientras que las operaciones fuera del país alcanzaron ingresos de US$ 621,5 millones, cifra que representó 54% del total consolidado.

El Ebitda (resultados antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones) alcanzó a US$ 131,4 millones, con un margen (relación entre el Ebitda obtenido y los ingresos operacionales) de 11,4 %.

Raúl Véjar, gerente general de Sonda, comentó que 2018 "fue un año desafiante, no exento de dificultades dentro de un contexto internacional volátil e incierto", en el que la empresa se reorganizó en Brasil, hizo cambios en la dirección de sus operaciones en México y Colombia y profundizó la integración de empresas adquiridas en Brasil y Colombia.

"Con las medidas adoptadas, la mejora de expectativas en las economías regionales y con el inicio de la ejecución de nuestro plan estratégico para el período 2019-2021 recientemente aprobado, enfrentamos con renovado entusiasmo y optimismo el año 2019", remarcó.

Sonda es considerada la principal red latinoamericana de servicios y soluciones de TI de la región, con presencia directa en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay.